Сезонность цен: когда выгоднее покупать недвижимость Сегодня 08:04 — Недвижимость

Сезонность цен: когда выгоднее покупать недвижимость

Рынок жилья в Украине ощутимо зависит от сезона. Осенью традиционно наблюдается оживление: растет количество покупателей, увеличивается выбор квартир, а вместе с этим подтягиваются и цены. В настоящее время продавцы стараются максимально воспользоваться повышенным интересом, ведь конкуренция за каждый квадратный метр усиливается.

Зимой же ситуация кардинально меняется. По словам экспертов, спрос слабеет, много желающих приобрести жилье откладывают решение на позже. Впрочем, именно в этот период можно найти интересные предложения по более низкой цене, чем осенью.

Почему эксперты советуют подождать

Экономическая ситуация в стране влияет на рынок не меньше сезонности. Инфляция, колебания курса доллара и риски безопасности формируют настроения как покупателей, так и продавцов. Часть экспертов советует не спешить с приобретением жилья осенью, даже несмотря на больший выбор квартир.

«Продавцы часто снижают цену на 5−10% в случае быстрой сделки. А если говорить о трехкомнатных квартирах, то спрос на них ниже, чем на однокомнатные или двухкомнатные. Это открывает пространство для торга», — пояснила риелторка из Киева Елена Ивченко.

Таким образом, зима становится периодом, когда не только легче договориться о цене, но и быстрее провести сделку.

Ситуация во Львове

Региональные отличия оказывают существенное влияние на то, когда выгодно покупать. Львов остается одним из наиболее активных рынков Украины — здесь значительный спрос формирует внутренняя миграция.

«Цены на недвижимость во Львове держатся стабильно, а в отдельных районах даже растут из-за высокого спроса. Все зависит от состояния квартиры и ее расположения», — говорит местный эксперт по продажам недвижимости Андрей Тоцкий.

Следовательно, во Львове ждать зимнего снижения цен не всегда целесообразно. В популярных районах недвижимость может подорожать, и покупатели рискуют потерять привлекательные варианты.

Как изменилась ситуация в Одессе

Южные регионы испытывают на себе значительное давление из-за регулярных атак, что оказывает непосредственное влияние на поведение покупателей и продавцов.

«Спрос на жилье в Одессе несколько упал. Покупатели пытаются выбирать более безопасные районы, где стоимость традиционно выше. Вместе с тем в менее защищенных зонах у клиентов больше пространства для торга», — рассказала риелтор Елена Ровинец.

Читайте также В каких городах больше всего выросли цены на аренду однокомнатного жилья — ЛУН

Эта тенденция создает двойной эффект: одни районы остаются дорогими, другие постепенно дешевеют. Для покупателей это означает, что можно подобрать выгодные предложения, если готовы к компромиссам по расположению.

Выгодно ли покупать зимой

Зимой рынок действительно становится более гибким. Продавцы понимают, что спрос низкий, и часто соглашаются на уступки. Это позволяет получить скидки от 5% до 10%, а иногда и больше, если сделка проходит быстро.

Преимущества покупки зимой:

меньший спрос и больше шансов договориться о скидке;

более быстрые переговоры и оформление сделки;

возможность приобрести жилье более высокого класса за те же деньги;

большее пространство для выбора в сегменте малопопулярных квартир.

Недостатки:

ограниченный выбор по сравнению с осенью;

риск потерять качественные объекты в городах с высоким спросом;

неопределенность относительно курса доллара и инфляции.

Выводы для покупателей

Когда лучше покупать недвижимость — зависит от целей покупателя и города, где он ищет жилье. Если основной критерий — экономия, следует рассмотреть зимние месяцы, когда рынок менее активен. Если же речь идет о популярных районах Львова или стабильных сегментах рынка Киева, ждать зимы может быть нецелесообразно.

🎤 Новости на Finance.ua доступны и в аудиоформате — щелкайте на картинке в новости и узнавайте об основном за несколько минут

А общая тенденция такова:

Киев — есть шанс на скидку, особенно для квартир с большей площадью. Львов — цены держатся стабильно, а в топовых районах растут. Одесса — недвижимость в безопасных районах дорожает, но в менее защищенных можно торговаться.

Эксперты советуют подходить к выбору жилья с учетом не только сезона, но и конкретной ситуации на местном рынке. Зима может стать временем выгодных сделок, но окончательное решение зависит от приоритетов и готовности покупателя рисковать или ждать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.