Сейм Польши принял закон об ограничении предоставления убежища иностранцам — Finance.ua

Сейм Польши принял закон об ограничении предоставления убежища иностранцам Сегодня 17:24

Сейм Польши принял закон об ограничении предоставления убежища иностранцам

В Польше депутаты приняли закон об ограничении права на убежище. Акт предусматривает возможность введения временного, территориального ограничения приема заявлений о международной защите. Срок действия ограничения не может превышать 60 дней.

Законопроект поддержали 386 народных избранников, против было 38, никто не воздержался. Об этом пишет inpoland.net.pl

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Сейм поддержал поправку, поданную политической партией Polska 2050, которая исключает разделение семей на границе. Теперь законопроект попадет в Сенат.

Закон предусматривает, что ограничение права подавать заявление о международной защите может быть введено постановлением Совета министров по представлению министра внутренних дел и администрации. Министр внутренних дел и администрации должен будет уведомить Комитет администрации и внутренних дел Сейма о подаче заявления об ограничении права на убежище.

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Введение новых норм должно учитывать «необходимость недопущения дестабилизации внутренней ситуации» в стране и преследует цель «наименее ограничить права иностранцев, желающих обратиться за международной защитой».

В постановлении также должен быть определен участок границы, на который распространяется действие ограничения. На внешней границе, на которую не распространяются положения Регламента, будут применяться общие правила.

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Несмотря на ограничения, пограничная служба будет принимать заявления о предоставлении международной защиты от несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин, а также лиц, которым может потребоваться особое обращение, в том числе из-за возраста или состояния здоровья. Ограничение также не будет распространяться на человека, в случае которого есть обстоятельства, которые, по мнению Пограничной службы, «четко указывают на то, что он находится под реальным риском серьезно пострадать стране, из которой он непосредственно прибыл» на территорию Польши.

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