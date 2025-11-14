Серебряная экономика стартовала в Украине: как будет действовать Сегодня 17:45 — Личные финансы

Публичная инициатива «Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+» начала работу.

Об этом отмечают инициаторы в пресс-релизе со ссылкой на Минсоцполитики.

Цель

Она направлена ​​на поиск системных решений для преодоления кадрового дефицита через привлечение людей старшего возраста к экономической жизни страны.

Уже до 2030 года каждый четвертый украинец будет старше 60 лет. Сейчас Украине не хватает около 4,5 млн работников, а до 2 млн человек пенсионного возраста могли бы быть привлечены к работе при условии создания благоприятных условий, гибких форматов занятости и преодоления стереотипов.

Инициатива предусматривает сотрудничество государственного, общественного секторов и бизнеса для разработки действенных механизмов и практических решений, призванных помочь уменьшить кадровый кризис, создать безбарьерные условия труда и раскрыть потенциал поколения 55+.

Как сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова: «Проект позволит комплексно изучить ситуацию и найти инструменты для привлечения людей старшего возраста к рынку труда как со стороны работодателей, так и со стороны самих работников».

Инициатива будет внедряться в два этапа

Первый — проведение исследования, направленного на выявление главных причин низкой роли людей старшего возраста в рынке труда. В его рамках будут проанализированы как внутренние барьеры — стереотипы, отсутствие мотивации или возможностей для переквалификации, так и внешние факторы со стороны работодателей и органов власти. Результаты исследования будут представлены уже в начале следующего года.

Второй этап предполагает создание платформы для поддержания диалога между государством, бизнесом, общественными организациями.

предполагает создание платформы для поддержания диалога между государством, бизнесом, общественными организациями. Цель платформы — совместная разработка практических решений, которые будут способствовать привлечению поколения 55+ к рабочей среде. В рамках этого этапа будут подготовлены методические рекомендации и примеры лучших практик для работодателей и органов власти, которые помогут устранить выявленные барьеры, адаптировать международный опыт и сформировать безбарьерные, инклюзивные условия труда для людей старшего возраста.

