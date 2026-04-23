0 800 307 555
ру
0 800 307 555
ПАРТНЕРСКАЯ

Sense Bank — один из лидеров рынка ОВГЗ: с начала 2026 года более 30 тысяч клиентов уже инвестировали в облигации

3
Спрос физических лиц на ОВГЗ остается стабильно высоким
Спрос физических лиц на ОВГЗ остается стабильно высоким
Sense Bank наращивает присутствие на рынке государственных облигаций (ОВГЗ). С начала 2026 года более 30 тысяч клиентов-физических лиц банка инвестировали в этот инструмент, а общий портфель достиг 15,7 млрд грн.
С начала года объем инвестиций клиентов-физических лиц Sense Bank в ОВГЗ вырос на 13,5%: с 13,88 млрд грн до 15,7 млрд грн, что, в частности, объясняется удобством инвестирования через Sense SuperApp и отсутствием комиссии за покупку ОВГЗ. Это свидетельствует о стабильном спросе на облигации как инструмент сохранения средств.
Общий объем портфеля ОВГЗ, находящихся в собственности физических лиц, составляет 133,02 млрд грн. Из них около 12% приходится на клиентов Sense Bank, что соответствует второму месту по объему согласно данным рейтинга депозитарных учреждений.
В настоящее время наибольшим спросом среди физических лиц пользуются гривневые ОВГЗ, их доля составляет 62,17%. Еще 31,97% приходится на долларовые облигации, а 5,85% — на еврооблигации. В то же время валютные инструменты остаются важной частью диверсификации, а интерес к еврооблигациям постепенно растет.
«Спрос физических лиц на ОВГЗ остается стабильно высоким, даже несмотря на ограниченное предложение валютных инструментов. Мы видим рост интереса к гривневым облигациям как базовому инструменту для сохранения капитала», — отмечает Александр Куцовский, начальник управления рынков капитала Sense Bank.
В то же время банк работает не только с частными инвесторами, но и с бизнесом. Этот сегмент также демонстрирует устойчивый рост на рынке.
В частности, портфель ОВГЗ юридических лиц в Украине стабильно увеличивается в течение последних лет: со 107,3 млрд грн в 2022 году до 221,9 млрд грн в апреле 2026 года. Аналогично портфель ОВГЗ юрлиц Sense Bank за этот период демонстрирует динамичный рост — более чем втрое: с 1,5 млрд грн до 5,6 млрд грн.
Клиенты Sense Bank могут приобрести ОВГЗ в любое время в режиме 24/7, без комиссии и прямо в мобильном приложении Sense SuperApp, используя собственные средства. Это делает инвестирование максимально простым и доступным даже для тех, кто только начинает работать с финансовыми инструментами.
По материалам:
Сенс Банк
Сенс БанкОблигацииОВГЗ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems