Sense Bank — один из лидеров рынка ОВГЗ: с начала 2026 года более 30 тысяч клиентов уже инвестировали в облигации Сегодня 12:50

Спрос физических лиц на ОВГЗ остается стабильно высоким

Sense Bank наращивает присутствие на рынке государственных облигаций (ОВГЗ). С начала 2026 года более 30 тысяч клиентов-физических лиц банка инвестировали в этот инструмент, а общий портфель достиг 15,7 млрд грн.

С начала года объем инвестиций клиентов-физических лиц Sense Bank в ОВГЗ вырос на 13,5%: с 13,88 млрд грн до 15,7 млрд грн, что, в частности, объясняется удобством инвестирования через Sense SuperApp и отсутствием комиссии за покупку ОВГЗ. Это свидетельствует о стабильном спросе на облигации как инструмент сохранения средств.

Общий объем портфеля ОВГЗ, находящихся в собственности физических лиц, составляет 133,02 млрд грн. Из них около 12% приходится на клиентов Sense Bank, что соответствует второму месту по объему согласно данным рейтинга депозитарных учреждений.

В настоящее время наибольшим спросом среди физических лиц пользуются гривневые ОВГЗ, их доля составляет 62,17%. Еще 31,97% приходится на долларовые облигации, а 5,85% — на еврооблигации. В то же время валютные инструменты остаются важной частью диверсификации, а интерес к еврооблигациям постепенно растет.

«Спрос физических лиц на ОВГЗ остается стабильно высоким, даже несмотря на ограниченное предложение валютных инструментов. Мы видим рост интереса к гривневым облигациям как базовому инструменту для сохранения капитала», — отмечает Александр Куцовский, начальник управления рынков капитала Sense Bank.

В то же время банк работает не только с частными инвесторами, но и с бизнесом. Этот сегмент также демонстрирует устойчивый рост на рынке.

В частности, портфель ОВГЗ юридических лиц в Украине стабильно увеличивается в течение последних лет: со 107,3 млрд грн в 2022 году до 221,9 млрд грн в апреле 2026 года. Аналогично портфель ОВГЗ юрлиц Sense Bank за этот период демонстрирует динамичный рост — более чем втрое: с 1,5 млрд грн до 5,6 млрд грн.

Клиенты Sense Bank могут приобрести ОВГЗ в любое время в режиме 24/7, без комиссии и прямо в мобильном приложении Sense SuperApp, используя собственные средства. Это делает инвестирование максимально простым и доступным даже для тех, кто только начинает работать с финансовыми инструментами.

Сенс Банк

