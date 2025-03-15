Сенат США принял законопроект о временном финансировании, предотвратив шатдаун — Finance.ua
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Сенат США принял законопроект о временном финансировании, предотвратив шатдаун

Мир
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Сенат США принял законопроект о временном финансировании, предотвратив шатдаун
Сенат США принял законопроект о временном финансировании, предотвратив шатдаун
Сенат США проголосовал за принятие законопроекта о временном финансировании. Тем самым, сенаторы предотвратили прекращение работы правительства за несколько часов до крайнего срока.
Об этом сообщает CNN.
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Как пишет издание, по итогам голосования 54 сенатора были «за», а 46 — «против». Теперь законопроект направляют на стол президенту США Дональду Трампу. Как ожидается, он подпишет его.
CNN уточняет, что большинство демократов, проголосовавших за принятие законопроекта, голосовали против него во время окончательного утверждения.
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Однако, несмотря на давление со стороны всей Демократической партии, один демократ и один независимый депутат — присоединились к республиканцам, чтобы окончательно утвердить законопроект.
«Сенатор-республиканец Рэнд Пол был единственным республиканцем, проголосовавшим против», — профинансировало издание.
По материалам:
РБК-Україна
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