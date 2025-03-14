Каллас сообщила, кто выиграет от торговых войн США и Европы — Finance.ua

Каллас сообщила, кто выиграет от торговых войн США и Европы Сегодня 15:12

Китай выигрывает от продолжающихся торговых войн между США и их союзниками. Страны ЕС готовы действовать и защищать свои интересы в случае необходимости.

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас, сообщает Bloomberg

«Кто смеется со стороны или смотрит со стороны, так это Китай. Он действительно выиграет от того, что США ведут торговую войну с Европой», — сказала она в четверг, 13 марта, в кулуарах встречи «Большой семерки» в Канаде.

Каллас подтвердила готовность ЕС к ответным действиям, призвав к сдержанности, поскольку торговые войны обычно вызывают пики инфляции, которые вредят потребителям.

«Мы сохраняем холодный разум и, конечно, готовы действовать и защищать наши интересы, когда это потребуется», — сказала она.

Добавим, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что «не будет победителей ни в торговой, ни в технологической войне».

«Мы не будем комментировать, как США и Европа ладят друг с другом, но мы против того, чтобы делать Китай проблемой» , — сказала она, выступая на пресс-конференции в пятницу, 14 марта.

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