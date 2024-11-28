Семь стран анонсировали увеличение помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Семь стран анонсировали увеличение помощи Украине

Казна и Политика
1
Лидеры стран Балтии, Скандинавии и Польши договорились увеличить помощь Украине, в частности, поддержку ОПК и нарастить поставку боеприпасов.
Об этом говорилось на саммите в шведском Хапсунде, состоявшемся в среду, 27 ноября, о чем свидетельствует совместное заявление участников мероприятия.
В саммите приняли участие главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции. Они обсудили ключевые вопросы безопасности в условиях усиления угроз для евроатлантического региона.
Читайте также
Участники встречи заявили о необходимости консолидации усилий для поддержки Украины и усиления давления на россию.
Главы правительств стран единодушно заявили о важности усиления военной помощи Украине. Они подчеркнули, что их страны — лидеры по объемам военной поддержки на душу населения и намерены продолжать эту работу.
В ближайшие месяцы планируется увеличить объемы помощи, в частности, поддержку украинской оборонной промышленности и обеспечение поставок боеприпасов.
Читайте также
Лидеры подчеркнули, что стойкость и мужество Украины в противостоянии российской агрессии должно быть подкреплено надежной международной поддержкой. Также был выражен призыв к другим странам присоединиться к этим усилиям.
Участники саммита поддержали План победы Украины, направленный на достижение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира, а также на полную интеграцию Украины в европейские и евроатлантические структуры.
Лидеры стран Балтии и Скандинавии признали Россию наибольшей угрозой региональной и глобальной безопасности. В совместном заявлении отмечается, что агрессивные действия рф, включая незаконную войну против Украины и использование гибридных методов, серьезно подрывают мир и стабильность.
Читайте также
Участники договорились продолжать работу над сдерживанием и противодействием российской агрессии, усилением санкций против россии и тех, кто поддерживает ее агрессию. Кроме того, они подтвердили намерения укреплять оборонные возможности своих стран и общую безопасность евроатлантического региона.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram отреагировал на это заявление. Он поблагодарил страны Балтии, Северной Европы и Польши.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.