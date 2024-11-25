У Украины есть около €18 млрд подтвержденной международной помощи в 2025 году — Finance.ua
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У Украины есть около €18 млрд подтвержденной международной помощи в 2025 году

Казна и Политика
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У Украины есть около €18 млрд подтвержденной международной помощи в 2025 году
У Украины есть около €18 млрд подтвержденной международной помощи в 2025 году
Украина ожидает финансовой поддержки в 2025 году в размере почти 18 миллиардов евро, которые помогут покрыть дефицит государственного бюджета и обеспечить закупку вооружения.
Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВР Украины по бюджету Леся Забуранная в эфире «Мы-Украина».
«Мы в следующем году однозначно имеем подтверждение почти 18 миллиардов евро, которые поступят в государственный бюджет для покрытия дефицита», — заявила Забуранная.
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Она сообщила о важных достижениях в переговорах с международными партнерами.
«Так же у нас есть положительные сигналы от Международного валютного фонда, и мы выполняем индикаторы, которые были заложены в соглашения со Всемирным банком», — подчеркнула Забуранная.
В частности, Великобритания уже передала Украине 90 миллиардов гривен (около 2 миллиардов долларов) для поддержки бюджета, но эти средства не будут использованы только для покрытия дефицита. Они специально закреплены для покупки вооружения.
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«Эти средства аккумулированы для закупки вооружения, что является важной составляющей нашей оборонной стратегии. Надеемся, что дальнейшие переговоры с нашими партнерами также принесут положительный результат», — добавила Забуранная.
По материалам:
Ми-Україна
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