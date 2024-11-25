У Украины есть около €18 млрд подтвержденной международной помощи в 2025 году — Finance.ua

У Украины есть около €18 млрд подтвержденной международной помощи в 2025 году
Украина ожидает финансовой поддержки в 2025 году в размере почти 18 миллиардов евро, которые помогут покрыть дефицит государственного бюджета и обеспечить закупку вооружения.
Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВР Украины по бюджету Леся Забуранная в эфире «Мы-Украина».
«Мы в следующем году однозначно имеем подтверждение почти 18 миллиардов евро, которые поступят в государственный бюджет для покрытия дефицита», — заявила Забуранная.
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Она сообщила о важных достижениях в переговорах с международными партнерами.
«Так же у нас есть положительные сигналы от Международного валютного фонда, и мы выполняем индикаторы, которые были заложены в соглашения со Всемирным банком», — подчеркнула Забуранная.
В частности, Великобритания уже передала Украине 90 миллиардов гривен (около 2 миллиардов долларов) для поддержки бюджета, но эти средства не будут использованы только для покрытия дефицита. Они специально закреплены для покупки вооружения.
«Эти средства аккумулированы для закупки вооружения, что является важной составляющей нашей оборонной стратегии. Надеемся, что дальнейшие переговоры с нашими партнерами также принесут положительный результат», — добавила Забуранная.
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