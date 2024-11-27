Норвегия обещает увеличить расходы на помощь Украине в следующем году до $2,7 миллиарда — Finance.ua

Норвегия обещает увеличить расходы на помощь Украине в следующем году до $2,7 миллиарда Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Норвегия обещает увеличить расходы на помощь Украине в следующем году до $2,7 миллиарда

О намерении увеличить финансовую поддержку Украины с $2,4 млрд в этом году примерно до $2,7 млрд в 2025 году объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Об этом сообщают западные СМИ.

В сентябре власти Норвегии продлили период предоставления ежегодной помощи Украине до 2030 года и намеревались направлять на эти цели ежегодно дополнительно $475 млн. Тогда сообщалось, что общая помощь Киеву к 2030 году вырастет до $12,8 млрд — на нужды страны уйдет еще примерно $5,7 млрд.

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В то же время, СМИ напоминают, что между левоцентристским правительством меньшинства в Норвегии и оппозицией отмечались разногласия относительно размеров помощи, которые Осло должен предоставлять Украине.

Кроме того, Осло намерен поставить Украине 6 ед. F-16 в 2024—2025 гг. и помогает с тренировками украинских пилотов в Дании.

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