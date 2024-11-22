Норвегия предоставит Украине почти €43 миллиона на развитие оборонной промышленности — Finance.ua

Норвегия предоставит Украине почти €43 миллиона на развитие оборонной промышленности Сегодня 11:47

Норвегия предоставит Украине почти €43 миллиона на развитие оборонной промышленности

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в четверг объявил о выделении Украине 500 миллионов норвежских крон (почти 43 миллиона евро) на развитие ее оборонной промышленности.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства.

«Это финансирование будет направлено на оборонную промышленность Украины, чтобы ускорить производство оружия и военной техники», — сказал Грам в ходе встречи министров обороны Северных стран в Копенгагене, посвященной российско-украинской войне и потребностям Украины в поддержке.

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Глава норвежского оборонного ведомства отметил, что Норвегия вносит вклад из собственных запасов и закупает продукцию отечественной промышленности, однако этого недостаточно.

«Мы должны усилить способность Украины производить больше, и эта поддержка поможет этого достичь», — подчеркнул он.

Как известно, Дания в сотрудничестве с Украиной разработала модель финансирования закупок непосредственно украинской оборонной промышленности. Также введены процессы мониторинга и обеспечения подотчетности проектов.

Грам объяснил, что вклад Норвегии в размере 500 миллионов норвежских крон будет частью этой договоренности, что позволит норвежским средствам без промедления повлиять на ситуацию в Украине.

Укрінформ По материалам:

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