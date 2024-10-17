Норвегия выделила €6,4 миллиона на помощь Украине — Finance.ua

Норвегия выделила €6,4 миллиона на помощь Украине
Правительство Норвегии приняло пакет помощи Украине на 6,4 млн евро.
Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордическо-Балтийской восьмерки в Одессе.
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«Мы выделили 6,4 млн евро от правительства Норвегии, чтобы поддержать Украину», — сказал министр.
Он отметил, что Норвегия имеет несколько планов, которые будет применять исходя из того, закончится война в Украине или продолжится дальше.
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«Что неизменно — это поддержка Украины и ее интеграция в НАТО. Мы боремся не только за Украину, но и за нас. У нас у всех есть неприятный опыт с россией, и ей нельзя доверять, а мы хотим жить в мире», — подчеркнул Эспен Эйде.
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