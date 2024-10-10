Норвегия поможет Украине строить жилье для ВПЛ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Норвегия поможет Украине строить жилье для ВПЛ

Недвижимость
33
Норвегия поможет Украине строить жилье для ВПЛ
Норвегия поможет Украине строить жилье для ВПЛ
Норвежские компании Itera, Moelven и EksFin планируют реализовать проект «Жилье в Украине», который обеспечит жильем внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрфинжилья».
Компания отметила, что реализация пилотного проекта намечена в Киевской, Полтавской и Кировоградской областях. Для обсуждения его деталей члены правления «Укрфинжилья» встретились с представителями норвежских компаний.
Проект «Жилье в Украине» будет направлен на обеспечение жильем людей, которые бросили свои дома и переместились в другие населенные пункты из-за полномасштабного вторжения рф.
Такие граждане получат земельные участки под застройку, а также возможность приобрести дома компании Moelven по программе «єОселя».
Кроме этого, цель проекта — создать благоприятные условия для полной интеграции ВПЛ в новую социальную среду.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров изменил условия льготной ипотеки єОселя. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье возрастом до 10 лет. Изменения касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и для членов семьи ВПЛ первой степени родства.
  • Некоторые семьи внутренних переселенцев имеют право на получение финансовой помощи на аренду жилья.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.