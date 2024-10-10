Норвегия поможет Украине строить жилье для ВПЛ — Finance.ua

Норвегия поможет Украине строить жилье для ВПЛ Сегодня 16:44 — Недвижимость

Норвегия поможет Украине строить жилье для ВПЛ

Норвежские компании Itera, Moelven и EksFin планируют реализовать проект «Жилье в Украине», который обеспечит жильем внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрфинжилья».

Компания отметила, что реализация пилотного проекта намечена в Киевской, Полтавской и Кировоградской областях. Для обсуждения его деталей члены правления «Укрфинжилья» встретились с представителями норвежских компаний.

Проект «Жилье в Украине» будет направлен на обеспечение жильем людей, которые бросили свои дома и переместились в другие населенные пункты из-за полномасштабного вторжения рф.

Такие граждане получат земельные участки под застройку, а также возможность приобрести дома компании Moelven по программе «єОселя».

Кроме этого, цель проекта — создать благоприятные условия для полной интеграции ВПЛ в новую социальную среду.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров изменил условия льготной ипотеки єОселя. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье возрастом до 10 лет. Изменения касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и для членов семьи ВПЛ первой степени родства.

Некоторые семьи внутренних переселенцев имеют право на получение финансовой помощи на аренду жилья.



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