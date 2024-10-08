Правительство Норвегии предлагает увеличить программу поддержки Украины до $12,7 миллиарда — Finance.ua

Правительство Норвегии предлагает увеличить программу поддержки Украины до $12,7 миллиарда
Правительство Норвегии предлагает увеличить общий объем финансирования программы поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) для Украины до 135 миллиардов норвежских крон (12,7 млрд долларов США) и продлить ее еще на три года до 2030 года.
Об этом говорится в пресс-релизе правительства.
Норвегия планирует выделить 250 млн норвежских крон (23,5 млн долларов) для инвестиций Norfund (Норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран) в Украину. Капитал, предоставленный Norfund, позволит снизить риски для компаний, инвестирующих в Украину, в том числе норвежских. Об этом сообщили в Минэкономики Украины.
В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около 250 млн норвежских крон на инвестиции Norfund в Украину.
Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Правительство также планирует продолжить эту инициативу в следующие годы.
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