Правительство Норвегии предлагает увеличить программу поддержки Украины до $12,7 миллиарда — Finance.ua

Правительство Норвегии предлагает увеличить программу поддержки Украины до $12,7 миллиарда Сегодня 09:14

Правительство Норвегии предлагает увеличить общий объем финансирования программы поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) для Украины до 135 миллиардов норвежских крон (12,7 млрд долларов США) и продлить ее еще на три года до 2030 года.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Читайте также Норвегия планирует выделить $23,5 млн для инвестиций Norfund в Украину

Норвегия планирует выделить 250 млн норвежских крон (23,5 млн долларов) для инвестиций Norfund (Норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран) в Украину. Капитал, предоставленный Norfund, позволит снизить риски для компаний, инвестирующих в Украину, в том числе норвежских. Об этом сообщили в Минэкономики Украины.

В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около 250 млн норвежских крон на инвестиции Norfund в Украину.

Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Правительство также планирует продолжить эту инициативу в следующие годы.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.