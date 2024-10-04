Норвегия планирует выделить $23,5 млн для инвестиций Norfund в Украину — Finance.ua

Норвегия планирует выделить $23,5 млн для инвестиций Norfund в Украину Сегодня 17:22

Норвегия планирует выделить 250 млн норвежских крон (23,5 млн долларов) для инвестиций Norfund (Норвежский инвестиционный фонд для развивающихся стран) в Украину. Капитал, предоставленный Norfund, позволит снизить риски для компаний, инвестирующих в Украину, в том числе норвежских.

Об этом сообщили в Минэкономики Украины.

В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около 250 млн норвежских крон на инвестиции Norfund в Украину.

Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Правительство также намерено продолжить эту инициативу в последующие годы.

«Привлечение частного капитала крайне необходимо для поддержки проектов по восстановлению. Я благодарю Правительство Норвегии за это решение, которое не только открывает путь для инвестиций Norfund, но и поддерживает усилия Министерства экономики в реализации общей стратегии по привлечению государственных и частных инвестиций в объеме до 40 млрд евро в сотрудничестве с международными финансовыми организациями и агентствами развития», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что у его страны много технологий и знаний в сфере беспилотников. Специалисты могут поделиться знаниями из Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.