Сэкономит $160 млрд для полусотни стран. В Минфине США объяснили, для чего требуются ограничения цен на российскую нефть — Finance.ua

Сэкономит $160 млрд для полусотни стран. В Минфине США объяснили, для чего требуются ограничения цен на российскую нефть Сегодня 19:14 — Энергетика

Сэкономит $160 млрд для полусотни стран. В Минфине США объяснили, для чего требуются ограничения цен на российскую нефть

План стран «Большой семерки» (G7) по ограничению цен на нефть, экспортируемую из россии, может обеспечить ежегодную экономию в размере $160 млрд для 50 крупнейших развивающихся рынков, согласно подсчетам министерства финансов США. Вашингтон настаивает на том, что схема, которая им отстаивается, будет сдерживать расходы на энергоносители во всем мире.

Об этом пишет Financial Times

Анализ был разработан накануне ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка, на которых вопросы высоких затрат на энергию, вызванных вторжением россии в Украину, займут центральное место как одна из самых тяжелых нагрузок для мировой экономики.

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В то же время производители нефти ОПЕК+ планируют новые сокращения поставок на своем заседании на этой неделе.

В прошлом месяце G7 одобрило планы ограничения цен на закупку российской нефти с целью сокращения доходов кремля для ведения войны в Украине. Начиная с декабря это позволит западным компаниям обслуживать и страховать российские нефтяные грузы по всему миру, освобождая их от эмбарго ЕС и других западных стран, пока продажа осуществляется ниже установленного предела.

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Западные союзники еще должны договориться об уровне, на котором будет установлен предел. Уолли Адейемо, заместитель министра финансов, заявил на прошлой неделе CNBC, что он будет выше себестоимости добычи в россии, чтобы наказать москву, при этом не побуждая российские нефтяные компании сокращать поставки.

Однако на нефтяном рынке все еще существуют сомнения и неуверенность в том, насколько сработает на практике один из новаторских экспериментов по разработке международной экономической политики, как он повлияет на рынок и как отреагирует россия.

В исследовании Минфина США, которое, как ожидается, будет представлено партнерам в ближайшие недели, сравнивается влияние на мировой нефтяной рынок действующего плана ограничения цен на российскую нефть со сценарием, при котором эмбарго действовало без исключения для поставок по ограниченной цене. Казначейство отказалось назвать, какой именно уровень цен позволит сэкономить $160 млрд.

«Хотя существует значительная неопределенность, анализ Министерства финансов показывает, что в совокупности ограничение цен может сэкономить 50 крупнейшим странам с формирующимся рынком и странам с низким уровнем дохода около $160 млрд в год на расходах на импорт нефти», — говорит источник.

«Это означает, что страны имеют значительный стимул для получения выгоды от ограничения цен, включая таких покупателей, как Китай и Индия, и что все страны с формирующимся рынком являются нетто-импортерами нефти, выигрывают от более низких цен на нефть», — добавил чиновник.

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