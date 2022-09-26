За полгода полномасштабной войны россия продала энергоресурсов на $158 миллиардов — Finance.ua
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За полгода полномасштабной войны россия продала энергоресурсов на $158 миллиардов

Энергетика
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За полгода полномасштабной войны россия продала энергоресурсов на $158 миллиардов
За полгода полномасштабной войны россия продала энергоресурсов на $158 миллиардов
За полгода полномасштабной войны, с 24 февраля по 24 августа 2022 года, доходы от экспорта россией энергоресурсов составили $158 млрд. Для сравнения — военный бюджет россии на 2021 год — около $66 млрд.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко.
«Именно с продажи энергоносителей россия получает средства для ракет, танков и тяжелой артиллерии, которой она уничтожает украинские города и убивает наших граждан. За полгода войны, с 24 февраля по 24 августа 2022 года, доходы от экспорта россией энергоресурсов составляли $158 млрд. Для сравнения — военный бюджет россии на 2021 год составил около $66 млрд», — отметил он.
Министр отметил, что победа на энергетическом фронте — одна из важнейших составляющих победы в войне, которую развязала российская федерация.
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«Об этом необходимо говорить публично с мировыми политическими лидерами и обществом, ведь последствия военной агрессии россии против Украины, возможная ядерная катастрофа, спровоцированная россией, могут затронуть каждого. И тогда цифры в платежках или цена на бензин уже не будут иметь значения», — резюмировал Галущенко.
Как сообщалось, Украина планирует внести свой вклад в реализацию плана REPowerEU, предусматривающего создание доступного, безопасного, устойчивого и постоянного энергетического рынка ЕС и постепенного избавления от зависимости от российского ископаемого топлива до 2030 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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