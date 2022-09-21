Нефтяное эмбарго: стало известно, какие страны заменят рф на европейском рынке — Finance.ua

Нефтяное эмбарго: стало известно, какие страны заменят рф на европейском рынке Сегодня 11:32 — Энергетика

Нефтяное эмбарго: стало известно, какие страны заменят рф на европейском рынке

После введения эмбарго ЕС на импор нефти из россии необходимо будет заменить дополнительно 1,4 млн баррелей российской нефти. Но при этом около 300 тысяч баррелей в сутки потенциально поступают из США и 400 тысяч баррелей в сутки из Казахстана.

Об этом заявило МЭА, пишет Reuters

Также сообщается, что крупнейшее в Норвегии нефтяное месторождение Йохан Свердруп, производящее среднетяжелую нефть, аналогичную российскому месторождению Urals, также планирует увеличить добычу в четвертом квартале, потенциально на 220 тысяч баррелей в сутки.

Как заявили в МЭА, для полного удовлетворения спроса ЕС потребуется импорт из других регионов, таких как Ближний Восток и Латинская Америка.

«Часть российской нефти продолжит поступать в ЕС по трубопроводам, поскольку запрет не распространяется на некоторые нефтеперерабатывающие заводы, не имеющие выхода к морю. Германия, Нидерланды и Польша были крупнейшими импортерами российской нефти в Европе в прошлом году, но все три страны имеют возможность доставлять сырую нефть по морскому пути. Но страны Восточной Европы, не имеющие выхода к морю, такие как Словакия или Венгрия, имеют мало альтернатив трубопроводным поставкам из рф», — отметили в ведомстве.

Отметим, что зависимость ЕС от рф также поддерживается такими компаниями, как «роснефть» и «Лукойл», контролирующими некоторые из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов блока.

Напомним, правительство Германии 16 сентября взяло под контроль принадлежащий «роснефти» нефтеперерабатывающий завод Schwedt, обеспечивающий около 90% потребностей Берлина в топливе.

В тот же день итальянское правительство заявило, что надеется, что «Лукойл» найдет покупателя для своего нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, на долю которого приходится пятая часть нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.