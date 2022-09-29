В Goldman Sachs снизили прогноз по ценам на нефть в 2023 году — Finance.ua

В Goldman Sachs снизили прогноз по ценам на нефть в 2023 году Сегодня 19:32 — Энергетика

В Goldman Sachs снизили прогноз по ценам на нефть в 2023 году

Аналитики Goldman Sachs во вторник снизили прогноз по ценам на нефть в 2023 году на фоне ожиданий сокращения спроса и укрепления доллара. Однако долгосрочные перспективы рынка нефти остаются бычьими из-за сохраняющихся проблем с предложением.

В банке пересмотрели прогнозы стоимости нефти в следующем году в сторону снижения в среднем на $17,5 за баррель, хотя в 4-м квартале 2022 года и 2023 года ожидается дефицит предложения с учетом сезонных колебаний.

Прогноз цены на нефть в период с 4-го квартала 2022 года по 4-й квартал 2023 года был снижен в среднем на $19 за баррель. При текущих ценах мировой спрос на нефть в 2023 году может возрасти на 2,0 млн баррелей в день (б/д) против предварительной оценки 2,5 млн б/д.

Отмечается, что даже при осторожных оценках темпов роста экономики предложение на рынке нефти останется критически ограниченным. Запасы и резервные добывающие мощности ОПЕК держатся около рекордных минимумов.

«При этом ограниченное предложение может вскоре вновь оказывать поддержку котировкам нефти, поскольку программа реализации нефти из стратегических резервов США завершается, а добыча в россии, как ожидается, снизится позже в этом году», — говорят аналитики банка.

BIN По материалам:

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