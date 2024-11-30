Сегодня последний день, чтобы подать заявление и документы на назначение субсидии — Finance.ua

Сегодня последний день, чтобы подать заявление и документы на назначение субсидии
Новые получатели субсидий должны подать заявление до 1 декабря. В этом случае они смогут получить деньги на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября.
Об этом напомнила пресс-служба Пенсионного фонда.
«Для получения жилищной субсидии с 1 октября заявление и документы на ее назначение следует подать до 1 декабря. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения до окончания отопительного сезона — 30 апреля», — говорится в сообщении.
В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.
Гражданам, ранее не являвшимся получателями жилищной субсидии, выплата будет назначена с 1 октября — с начала отопительного сезона, если они обратятся с заявлением и документами в орган Пенсионного фонда Украины до 1 декабря.
Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно одним из способов:
- через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- почтовым отправлением — по адресу органа Фонда;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг Фонда, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дія».
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Напомним, Кабинет Министров изменил условия назначения жилищных субсидий. В частности, предельный размер расходов для получателей субсидий на приобретение товаров широкого потребления был увеличен с 50 до 100 тысяч гривен. Жилищные субсидии будут назначаться при приобретении или кредитовании генерирующих установок для производства электроэнергии из возобновляемых источников, таких как солнечная или ветровая энергия.
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