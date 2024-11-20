О каких изменениях получателю субсидии нужно уведомлять ПФУ — Finance.ua

О каких изменениях получателю субсидии нужно уведомлять ПФУ Сегодня 08:35 — Личные финансы

О каких изменениях получателю субсидии нужно уведомлять ПФУ

Отопительный сезон уже начался, так что важно знать особенности получения такого вида социальной поддержки, как субсидия.

Специалисты Юридического советчика ВПЛ рассказал , о каких изменениях получателю субсидии нужно уведомлять органы Пенсионного Фонда.

Что говорит законодательство?

Согласно п. 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденному постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» (далее — Положение), получатель жилищной субсидии в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган Пенсионного фонда Украины.

Что это за обстоятельства?

Это, в частности:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, их социального статуса; изменения в составе семьи членов домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

смена управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание ОСМД;

пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;

пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;

покупка иностранной валюты/банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн. Речь идет не об одноразовой покупке, а обо всех операциях на общую сумму 50 тыс. грн в течение 12 месяцев);

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получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия/членом его семьи единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (т.е. в 2024 г. — 75 700 грн). Исключение: целевая благотворительная помощь; страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь; наследство в виде недвижимого имущества; грант или стипендия на обучение и т. п. ;

; открытие депозитного банковского счета или приобретение облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии на площадь жилья сверх нормы (назначение жилищных субсидий на сверхурочную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (дома), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов);

осуществление в соответствии с договором, нормативно-правовым или распорядительным актом платы за жилищно-коммунальные услуги третьим лицом за его счет или исполнительным органом за счет средств местного бюджета.

Важно!

Получатели субсидий на территориях административно-территориальных единиц Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева обязаны проинформировать о таких изменениях в течение месяца после прекращения (отмены) военного положения в Украине.

Как сообщать о таких изменениях? Любым доступным способом, в частности, путем непосредственного обращения или через Портал электронных услуг ПФУ.

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