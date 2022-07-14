Седьмой пакет санкций не предусматривает запрета на импорт российского газа, – премьер Чехии — Finance.ua

Седьмой пакет санкций не предусматривает запрета на импорт российского газа, – премьер Чехии Сегодня 14:30 — Энергетика

Седьмой пакет санкций не предусматривает запрета на импорт российского газа, – премьер Чехии

Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против россии. Однако он не предусматривает ограничений на импорт российского газа, потому что часть стран не сможет достаточно быстро приспособиться.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет Reuters.

По его словам, новый пакет санкций коснется импорта золота, расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в россию, и затронет больше физлиц.

Еврокомиссия готова представить документ в ближайшие дни, чтобы государства-члены смогли его сразу же одобрить.

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«Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Что проблематично, так это включение энергетики в санкции, потому что нужно соблюдать правило, когда санкции должны оказывать большее влияние на россию, чем на страны, которые их вводят», — указал Фиала.

Он категорически заявил, что нет никаких шансов о включении запретов на поставки природного газа.

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В целом на момент вторжения россии в Украину ЕС зависел от российского газа на 40%. Фиала подчеркнул, что Чехия делает все возможное, чтобы сократить свою зависимость от российской энергии, но этого не произойдет зимой 2022/2023.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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