Евросоюз сформирует седьмой пакет санкций против России в ближайшие недели — Bloomberg
Европейский Союз планирует уже в ближайшие недели предложить новый пакет санкций для россии, связанный с ее агрессией против Украины.
Об этом сообщает в понедельник информагентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные официальные источники.
«Предложение может включать ограничения на импорт золота, меры по изменению предыдущих санкций, а также дополнительные списки санкций против физических и юридических лиц», — отмечается в сообщении.
В то же время, отмечается, что решения об ограничении цен на российскую нефть пока не ожидаются, поскольку обсуждения до сих пор идут. Сообщается также, что некоторые страны-члены ЕС настаивали на расширении санкций на российский газ, но в настоящее время большинство европейских стран не желают применять этот шаг.
Напомним, предыдущий, шестой пакет санкций против россии и беларуси Евросоюз принял 3 июня. Украина также работает с ЕС над седьмым пакетом санкций против рф и контактирует с европейскими институтами.
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