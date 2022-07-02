ЕС в седьмом пакете санкций запретит золото из россии – Bloomberg — Finance.ua

ЕС в седьмом пакете санкций запретит золото из россии – Bloomberg Сегодня 09:11 — Мир

ЕС в седьмом пакете санкций запретит золото из россии – Bloomberg

Европейский Союз планирует запретить импорт золота из россии в седьмом пакете санкций, которые введут в ответ на вторжение рф в Украину. При этом ограничения цен на российскую нефти не будут введены в ближайшее время.

Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на данные собственных источников. По их словам, разработка седьмого пакета уже активно продвигается.

Предполагается, что санкции в отношении российского золота помогут союзникам продвинуться в закрытии для Кремля его основных источников доходов. россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота оценивался в 15 млрд долларов в 2021 году.

«Подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер к предложениям, прежде чем они будут представлены на утверждение государствам-членам ЕС», — сказал один из источников агентства.

Также седьмой пакет будет охватывать исправления ранее утвержденных мер. Это, к примеру, может включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в Калининград.

В целом же, по словам источников, санкции будут сосредоточены на усилении и расширении существующих ограничений, например, на экспорт технологий. Также будут вновь расширены санкции в отношении российских олигархов и юридических лиц.

Обозреватель По материалам:

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