Сделка века. Volkswagen объединяется с Rivian — Finance.ua

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Сделка века. Volkswagen объединяется с Rivian

Фондовый рынок
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Сделка века. Volkswagen объединяется с Rivian
Сделка века. Volkswagen объединяется с Rivian
Rivian и Volkswagen получили «зеленый свет» от немецкого регулятора и приступают к созданию совместного предприятия.
Недавно Rivian и Volkswagen объявили о создании совместного предприятия, но перед тем как начать этот процесс, компании должны были получить согласие от Федерального управления картелей Германии (Bundeskartellamt). В недавнем заявлении агентство заявило об одобрении планов автопроизводителей.
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«Bundeskartellamt одобрил контролируемое слияние создания совместного предприятия между Volkswagen и американским производителем электромобилей Rivian, а также приобретение VW миноритарного пакета акций Rivian Automotive Inc. VW и Rivian будут иметь долю по 50 процентов в совместном предприятии, направленном на разработку следующего поколения так называемой E/E архитектуры для электромобилей», — говорится в сообщении Bundeskartellamt.
Управление отмечает, что проект слияния был одобрен, поскольку «не ожидается, что он будет существенно препятствовать эффективной конкуренции». Согласно ранее обнародованным планам, Volkswagen намерена выделить Rivian 3 миллиарда долларов и планирует потратить еще 2 миллиарда долларов, чтобы запустить совместное предприятие. При этом немецкий автопроизводитель установил вехи производительности для Rivian, от которых зависит выделение средств.
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Обе компании видят огромные преимущества совместного предприятия. Компании Rivian нужны деньги и временно сократила производство, а VW нуждается в помощи американских специалистов для разработки программного обеспечения, проблемы с которым привели к задержке выпуска электромобилей компании.
Как отмечает Elektrec, первый автомобиль VW, построенный на программной архитектуре Rivian, вероятно, не появится раньше 2029 года.
По материалам:
НВ
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