Сделка века. Volkswagen объединяется с Rivian — Finance.ua

Сделка века. Volkswagen объединяется с Rivian
Rivian и Volkswagen получили «зеленый свет» от немецкого регулятора и приступают к созданию совместного предприятия.
Недавно Rivian и Volkswagen объявили о создании совместного предприятия, но перед тем как начать этот процесс, компании должны были получить согласие от Федерального управления картелей Германии (Bundeskartellamt). В недавнем заявлении агентство заявило об одобрении планов автопроизводителей.
«Bundeskartellamt одобрил контролируемое слияние создания совместного предприятия между Volkswagen и американским производителем электромобилей Rivian, а также приобретение VW миноритарного пакета акций Rivian Automotive Inc. VW и Rivian будут иметь долю по 50 процентов в совместном предприятии, направленном на разработку следующего поколения так называемой E/E архитектуры для электромобилей», — говорится в сообщении Bundeskartellamt.
Управление отмечает, что проект слияния был одобрен, поскольку «не ожидается, что он будет существенно препятствовать эффективной конкуренции». Согласно ранее обнародованным планам, Volkswagen намерена выделить Rivian 3 миллиарда долларов и планирует потратить еще 2 миллиарда долларов, чтобы запустить совместное предприятие. При этом немецкий автопроизводитель установил вехи производительности для Rivian, от которых зависит выделение средств.
Обе компании видят огромные преимущества совместного предприятия. Компании Rivian нужны деньги и временно сократила производство, а VW нуждается в помощи американских специалистов для разработки программного обеспечения, проблемы с которым привели к задержке выпуска электромобилей компании.
Как отмечает Elektrec, первый автомобиль VW, построенный на программной архитектуре Rivian, вероятно, не появится раньше 2029 года.
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