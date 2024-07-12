Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото) — Finance.ua

Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото) Сегодня 23:27 — Технологии&Авто

Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото)

В Украине стартуют продажи Volkswagen Golf 2024. Популярный хэтчбек С-класса прошел модернизацию. Его подробности раскрыли на сайте Volkswagen в Украине.

Новый Volkswagen Golf 8 отличается измененными решеткой радиатора, бамперами и оптиками, а в салоне установлена ​​новая мультимедийная система с увеличенным 12,9-дюймовым тачскрином.

Volkswagen Golf в Украине изначально будут предлагать исключительно с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и 8-ступенчатой ​​автоматической КПП.

Комплектация VW Golf 8 расширена. Базовая версия Life (от 1 175 775 гривен) получила диодные фары, 17-дюймовые литые диски, цифровой щиток приборов, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, беспроводную зарядку смартфонов, подогрев сидений и руля.

Топовый вариант Volkswagen Golf R-Line (от 1 316 267 гривен) добавляет трехзонный климат-контроль, набор систем безопасности, а также спортивные руль и сиденья.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.