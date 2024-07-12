Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото) — Finance.ua
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Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото)

Технологии&Авто
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Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото)
Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото)
В Украине стартуют продажи Volkswagen Golf 2024. Популярный хэтчбек С-класса прошел модернизацию. Его подробности раскрыли на сайте Volkswagen в Украине.
Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото)
Новый Volkswagen Golf 8 отличается измененными решеткой радиатора, бамперами и оптиками, а в салоне установлена ​​новая мультимедийная система с увеличенным 12,9-дюймовым тачскрином.

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Volkswagen Golf в Украине изначально будут предлагать исключительно с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и 8-ступенчатой ​​автоматической КПП.
Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото)
Комплектация VW Golf 8 расширена. Базовая версия Life (от 1 175 775 гривен) получила диодные фары, 17-дюймовые литые диски, цифровой щиток приборов, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, беспроводную зарядку смартфонов, подогрев сидений и руля.
Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на украинский рынок: цены и комплектации (фото)
Топовый вариант Volkswagen Golf R-Line (от 1 316 267 гривен) добавляет трехзонный климат-контроль, набор систем безопасности, а также спортивные руль и сиденья.
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По материалам:
Фокус
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