Сделка на $19 миллиардов: Vodafone и Hutchison объявили о слиянии компаний мобильной связи — Finance.ua
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Сделка на $19 миллиардов: Vodafone и Hutchison объявили о слиянии компаний мобильной связи

Фондовый рынок
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Сделка на $19 миллиардов: Vodafone и Hutchison объявили о слиянии компаний мобильной связи
Сделка на $19 миллиардов: Vodafone и Hutchison объявили о слиянии компаний мобильной связи
В среду Vodafone и CK Hutchison объявили о слиянии компаний и создании нового лидера рынка в Великобритании. Эта сделка оценивается в 19 миллиардов долларов США. Планируется, что такой ход будет стимулировать конкуренцию и приток инвестиций в страну.
Об этом пишет Reuters.
Обе группы заявили, что инвестируют почти 14 миллиардов долларов в Британию в течение 10 лет, чтобы создать одну из самых совершенных автономных сетей 5G в Европе.
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«Вместе у нас будет масштаб, необходимый для создания лучшей в своем классе сети 5G для Великобритании, трансформации услуг мобильной связи для наших клиентов и открытия новых возможностей для бизнеса по всей Великобритании», — сказал управляющий директор CK Hutchison Каннинг Фок.
В Vodafone заявили, что клиенты обеих компаний получат лучшее покрытие сети в течение первых 12 месяцев после закрытия ожидаемой к концу 2024 года сделки при условии одобрения регуляторными органами и акционерами.
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Издание пишет, что согласно условиям, Vodafone будет владеть 51%, а Hutchison 49% объединенной группы, которую возглавит нынешний руководитель Vodafone UK Ахмед Эссам. Такую же роль в новой группе исполнит финансовый директор Hutchison’s Three UK Даррен Пуркис.
После объединения оператор будет иметь около 27 миллионов клиентов, обогнав BT EE и VM O2, общими владельцами которых являются Telefonica и Liberty Global.
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Vodafone, на данный момент третий по величине оператор мобильной связи в Британии, и Hutchison, занимающий четвертое место, будут иметь варианты, которые позволят Vodafone приобрести 49% акций гонконгского конгломерата в будущем.
Данная сделка, о которой было объявлено еще в октябре прошлого года, будет проходить долгую проверку со стороны антимонопольного регулятора на предмет того, не может ли оператор с 27 миллионами клиентов нанести ущерб конкуренции.
Кроме этого, сделка все равно столкнется со многими препятствиями.
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Unite, один из крупнейших британских профсоюзов, заявила, что это приведет к увеличению счетов за мобильные телефоны и сокращению рабочих мест, и поставила под сомнение, должна ли компания, имеющая тесные связи с Китаем, занимать столь заметное место в телекоммуникационной инфраструктуре Великобритании.
«Правительство должно вмешаться и остановить это безрассудное слияние, и Unite создает межпартийную коалицию, чтобы потребовать от них этого», — сказала Гейл Картмейл, исполнительный руководитель операций Unite.

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По материалам:
Діло
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