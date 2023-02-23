Киевстар и Vodafone изменили правила пользования роумингом — Finance.ua
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Киевстар и Vodafone изменили правила пользования роумингом

Фондовый рынок
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Самые популярные среди украинских мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell сделали важное объявление для своих клиентов.
В начале года операторы обновили договоренности с европейскими компаниями, поэтому теперь действуют исключительно коммерческие условия. О новых тарифах на роуминг абонентам сообщили в SMS-сообщениях.
Vodafone предложил абонентам, которые пользуются бюджетным тарифом за 145 грн в месяц, доплатить 50 грн, чтобы получить 10 ГБ и 100 минут на разговоры в странах ЕС. Более дорогие тарифы включают роуминг без доплаты.
В тарифах «Киевстара» роуминг доступен в таких пакетах, как «Ваш выбор» по цене 175 грн в месяц. Абоненты получат 2,5 ГБ бесплатного мобильного интернета и 100 минут на звонки в европейские страны.
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Мобильный оператор lifecell продлил на 2023 год действие акции «Гигабайты без границ» в 32 странах. По условиям акции «украинские» гигабайты из тарифных пакетов будут доступны для использования за границей.

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По материалам:
Технофан
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