Киевстар и Vodafone изменили правила пользования роумингом — Finance.ua

Киевстар и Vodafone изменили правила пользования роумингом Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

Самые популярные среди украинских мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell сделали важное объявление для своих клиентов.

В начале года операторы обновили договоренности с европейскими компаниями, поэтому теперь действуют исключительно коммерческие условия. О новых тарифах на роуминг абонентам сообщили в SMS-сообщениях.

Vodafone предложил абонентам, которые пользуются бюджетным тарифом за 145 грн в месяц, доплатить 50 грн, чтобы получить 10 ГБ и 100 минут на разговоры в странах ЕС. Более дорогие тарифы включают роуминг без доплаты.

В тарифах «Киевстара» роуминг доступен в таких пакетах, как «Ваш выбор» по цене 175 грн в месяц. Абоненты получат 2,5 ГБ бесплатного мобильного интернета и 100 минут на звонки в европейские страны.

Мобильный оператор lifecell продлил на 2023 год действие акции «Гигабайты без границ» в 32 странах. По условиям акции «украинские» гигабайты из тарифных пакетов будут доступны для использования за границей.

Технофан По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.