Счетная палата выявила за 2023 год нарушений более чем на 60 млрд грн — Finance.ua
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Счетная палата выявила за 2023 год нарушений более чем на 60 млрд грн

Казна и Политика
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Счетная палата выявила за 2023 год нарушений более чем на 60 млрд грн
Счетная палата выявила за 2023 год нарушений более чем на 60 млрд грн
Счетная палата за прошлый год выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты по итогам работы учреждения в 2023 году.
Отмечается, что за указанное время специалистами ведомства проверены и проанализированы 771 млрд грн, охваченные контролем 399 объектов, по результатам контрольных мероприятий подготовлены и утверждены 59 отчетов.
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Согласно годовому отчету, наибольшее количество нарушений и недостатков выявлено по следующим направлениям:
  • безопасность и обороноспособность государства — 16,5 млрд грн;
  • доходы государственного бюджета — 12,4 млрд грн;
  • социальная сфера и здравоохранение — 8,4 млрд грн.
Установлено, что из общего объема предоставленных Счетной палатой в 2022 и 2023 годах рекомендаций к концу 2023 года выполнены или находились в процессе выполнения 64,4%.
По результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начаты девять досудебных расследований по уголовным производствам. Три сообщения Счетной палаты направлены на присоединение к уголовному производству.
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Сообщается, что за 2023 год ведомство предприняло важные шаги по совершенствованию внутренних рабочих процессов. В частности, на сегодняшний день наработан и утвержден ряд документов, направленных на модернизацию и систематизацию работы Счетной палаты, усиление ее открытости. Сделано это благодаря поддержке проекта международной технической помощи «Укрепление возможности внешнего аудита в соответствии с международными стандартами в Украине».
Во время презентации годового отчета глава Счетной палаты Ольга Пищанская отметила, что 2023 год был «годом важных положительных изменений» в работе ведомства.
По ее словам, благодаря этим изменениям Счетная палата доказала свою возможность эффективно реагировать на вызовы времени, отвечать запросам общества и в полной мере выполнять миссию высшего органа аудита.
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«Об этом свидетельствует и улучшение основных показателей, характеризующих контрольно-аналитическую деятельность Счетной палаты», — добавила чиновник.
По материалам:
Фінансовий клуб
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