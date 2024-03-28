Счетная палата выявила за 2023 год нарушений более чем на 60 млрд грн — Finance.ua

Счетная палата выявила за 2023 год нарушений более чем на 60 млрд грн Сегодня 07:27 — Казна и Политика

Счетная палата выявила за 2023 год нарушений более чем на 60 млрд грн

Счетная палата за прошлый год выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты по итогам работы учреждения в 2023 году.

Отмечается, что за указанное время специалистами ведомства проверены и проанализированы 771 млрд грн, охваченные контролем 399 объектов, по результатам контрольных мероприятий подготовлены и утверждены 59 отчетов.

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Согласно годовому отчету, наибольшее количество нарушений и недостатков выявлено по следующим направлениям:

безопасность и обороноспособность государства — 16,5 млрд грн;

доходы государственного бюджета — 12,4 млрд грн;

социальная сфера и здравоохранение — 8,4 млрд грн.

Установлено, что из общего объема предоставленных Счетной палатой в 2022 и 2023 годах рекомендаций к концу 2023 года выполнены или находились в процессе выполнения 64,4%.

По результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начаты девять досудебных расследований по уголовным производствам. Три сообщения Счетной палаты направлены на присоединение к уголовному производству.

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Сообщается, что за 2023 год ведомство предприняло важные шаги по совершенствованию внутренних рабочих процессов. В частности, на сегодняшний день наработан и утвержден ряд документов, направленных на модернизацию и систематизацию работы Счетной палаты, усиление ее открытости. Сделано это благодаря поддержке проекта международной технической помощи «Укрепление возможности внешнего аудита в соответствии с международными стандартами в Украине».

Во время презентации годового отчета глава Счетной палаты Ольга Пищанская отметила, что 2023 год был «годом важных положительных изменений» в работе ведомства.

По ее словам, благодаря этим изменениям Счетная палата доказала свою возможность эффективно реагировать на вызовы времени, отвечать запросам общества и в полной мере выполнять миссию высшего органа аудита.

«Об этом свидетельствует и улучшение основных показателей, характеризующих контрольно-аналитическую деятельность Счетной палаты», — добавила чиновник.

Фінансовий клуб По материалам:

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