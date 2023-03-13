Счетная палата: за 2,5 года государство получило 179 млрд ренты за пользование недрами — Finance.ua
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Счетная палата: за 2,5 года государство получило 179 млрд ренты за пользование недрами

Казна и Политика
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В течение 2020 года — I полугодия 2022 года в государственный и местные бюджеты поступило 179 млрд грн ренты за пользование недрами.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Отмечается, что доля этого вида ренты за 2,5 года выросла с 90% до 95% соответствующих поступлений в госбюджет. Рост произошел благодаря увеличению ставок в налогообложении рентной платы за пользование недрами, цены на природный газ и объемов добычи отдельных полезных ископаемых.
Также в 2022 году улучшилась ситуация с поступлением ренты от добычи янтаря. В 2020-2021 годах выполнили план всего на 0,6% и 1,5%. Стоит отметить, что плановые показатели поступления соответствующей ренты за указанный период в Минфине рассчитывали исходя из оценки экспертов теневого рынка.
Ситуация кардинально изменилась после утверждения Кабмином формы соглашения о проведении разведывательных и добывающих работ на участках янтароносных недр — за шесть месяцев 2022 года план выполнили почти на 217%.
Относительно отрасли газодобычи — в апреле 2022 года профильным предприятиям разрешили не платить налоги за добытый и закачанный в подземные хранилища природный газ на время действия военного положения. Отдельным законом ограничили цену на газ собственной добычи.
Так, за май-июль 2022 года бюджет потерял 800 млн грн от добычи природного газа только по Днепропетровской области.
По материалам:
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