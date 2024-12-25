Счетная палата выявила ключевые проблемы в управлении арестованными активами — Finance.ua

Счетная палата выявила ключевые проблемы в управлении арестованными активами Сегодня 13:47

Счетная палата выявила ключевые проблемы в управлении арестованными активами

Счетная палата завершила аудит использования государственных средств и управления активами АРМА. Отчет выявил ряд проблем, которые препятствуют эффективному управлению арестованными активами.

Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Что было выявлено

Из более чем 100 тыс. судебных определений об аресте имущества всего лишь 1% предусматривал передачу активов в АРМА.

Читайте также АРМА на прошлой неделе реализовало арестованной продукции более чем на 10 млн грн

По 549 постановлениям активы на сумму свыше 39,4 млрд грн остаются непринятыми в управление, что приводит к значительным потерям для государства.

АРМА сталкивается с проблемами во взаимодействии с прокуратурой и органами досудебного расследования, что замедляет передачу и управление активами.

Единый государственный реестр активов не содержит полных данных об активах, что искажает их оценку.

Контроль за эффективностью управления переданными активами (по трети договоров) привело к недополучению ожидаемого результата от управления активами (экономической выгоды или прогнозируемого дохода), согласно расчетам, в сумме 81,3 млн грн.

Читайте также АРМА выставляет на продажу арестованные активы на 820 миллионов

В 2022—2023 годах АРМА не располагала полной информацией о рыночной стоимости всех проданных активов, а также об оценочной стоимости 61,3% реализуемых активов.

Это привело к тому, что по четырем судебным постановлениям активы были реализованы по цене ниже рыночной, что повлекло потери на сумму 769,3 млн грн.

АРМА получила всего лишь 56% необходимого финансирования в 2022—2024 годах, что привело к значительной текучести кадров и негативно отразилось на эффективности работы.

Положительные изменения

В ходе проведения аудита произошел ряд положительных изменений, в частности:

обновление учетной политики АРМА, что позволит отразить активы на сумму 51,5 млрд грн в бухгалтерском учете;

была доработана система менеджмента активов для автоматизации процессов управления;

разработан проект совместного приказа АРМА с Офисом Генерального прокурора о налаживании взаимодействия между Агентством и органами прокуратуры, органами досудебного расследования при приеме-передаче активов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.