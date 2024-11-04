АРМА выставляет на продажу арестованные активы на 820 миллионов — Finance.ua
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АРМА выставляет на продажу арестованные активы на 820 миллионов

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АРМА выставляет на продажу арестованные активы на 820 миллионов
АРМА выставляет на продажу арестованные активы на 820 миллионов
АРМА выставляет на продажу арестованные активы почти на 820 миллионов гривен, средства из которых пойдут в госбюджет и на закупку военных облигаций.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Общая оценка активов составляет 819,92 млн грн, из которых 212,01 млн грн — таможенные платежи. Наибольшую часть составляют активы российского происхождения, в том числе железорудные окатыши, глинозем и брикеты, общей стоимостью более 593 млн грн.
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Среди основных активов:
  • Железнодорожные окатыши российского происхождения — 14 673 тонн в 215 вагонах, стоимость 25,9 млн грн.
  • Глинозем российского происхождения — 6 228 тонн в 90 вагонах на сумму 72,61 млн грн.
  • Железнодорожные брикеты российского происхождения — 50 148,716 тонн, оценены в 494,9 млн грн.
  • Древесина сосна — 1093 бревна общим объемом 471,5475 м³ на сумму 0,8 млн грн.
  • Бытовые вещи — 438 единиц на 3,3 млн грн.
  • Электрооборудование Asic Bitman Antminer — 538 единиц на 0,5 млн грн.
Независимый оценщик, которого выбирает организатор реализации через конкурс Комиссии по реализации арестованных активов, определяет стоимость активов.
Продажи будут проходить через систему «Прозорро.Продажи», где любой желающий сможет принять участие в торгах.
По материалам:
Finance.ua
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