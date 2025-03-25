Scam-проекты в Украине: регулятор рассказал, как их выявляют и сколько уже в списке — Finance.ua

Scam-проекты в Украине: регулятор рассказал, как их выявляют и сколько уже в списке Сегодня 13:02 — Фондовый рынок

Scam-проекты в Украине: регулятор рассказал, как их выявляют и сколько уже в списке

По состоянию на 20 марта в Украине существует более 400 Scam-проектов — мошеннические схемы, цель которых обмануть людей и выманить их деньги или личные данные.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Scam-проекты — так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательства перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, которые нарушают условия сотрудничества, не платят деньги инвесторам.

В Украине выявлением таких проектов занимается Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая ведет мониторинг деятельности сомнительных инвестиционных проектов, целью которых является завладение средствами граждан Украины путем предоставления представления об инвестировании в различные финансовые активы и деятельности без соответствующих разрешительных документов.

Ведение списка сомнительных инвестиционных проектов осуществляется в пределах полномочий, которые четко определены действующим законодательством о государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков и направленных исключительно на защиту инвесторов.

«Список ведется в рамках разъяснительной работы по защите прав потребителей финансовых услуг, носит рекомендательный характер и призывает граждан более тщательно относиться к анализу рекламных обещаний инвестиционных предложений и консультаций», — сообщили в НКЦБФР.

Недавно Комиссией был сделан очередной важный шаг, направленный на имплементацию стандартов IOSCO в национальное законодательство. Теперь список сомнительных инвестиционных проектов, выявленных в Украине, публикуется на официальном веб-сайте IOSCO в разделе «Investor Alerts Portal». Этот шаг позволяет расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов по всему миру от возможных финансовых мошеннических схем.

По информации НКЦБФР, порядок ведения списка сомнительных инвестиционных проектов, порядок проверки их на соответствие признакам сомнительности и перечень признаков сомнительности инвестиционных проектов утвержден соответствующим приказом, которым утверждено «10 признаков сомнительности инвестиционного проекта»:

1. Большой процент гарантированной доходности. Основным признаком Scam-проектов является предложение сверхприбылей, которые часто в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Некоторые проекты предлагают доходность в 100% и более годовых, в то время как алгоритм использования денег и логика заработка описаны слишком расплывчато.

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2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий. Как правило, у проекта нет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг, управлением активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где она привлекает деньги. Иногда инвестору предъявляют «лицензии» зарубежных сомнительных организаций или экзотических стран.

3. Агрессивный маркетинг. Большинство Scam-проектов нуждаются в агрессивной рекламной поддержке. Как правило, рекламная кампания реализуется в сети интернет. Масштабная, яркая, многообещающая, обычно она основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не рациональных доводах. Не должно успокаивать большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и медиаперсон или даже сеть родственных «партнерских» сайтов в других юрисдикциях.

4. Отсутствие физического кабинета. Наличие исключительно онлайн-коммуникации, отсутствие физического офиса в городе или стране, где проект предлагает услуги. Отсутствие идентифицированных сотрудников с профессиональной историей, несущих ответственность за управление средствами инвесторов. Совершение сделок без физического присутствия, личной или электронной подписи и сверки документов. Отсутствие функционального бэкофиса, как-то юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб.

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5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций. Отсутствие юридической регистрации лица или проекта в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.

6. Отсутствует аккредитация инвестора. Как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им займы на кабальных условиях.

7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров. Закрытость информации о фактических руководителях проекта, об ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение деятельности проекта. Расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, фигурирующих в рекламных материалах. Отсутствие подтвержденной профессиональной истории таких лиц. Наличие фактов или реализуемых проектов, которые невозможно подтвердить из предыдущей деятельности топ-менеджеров. Публичные лица, которые могут представляться руководителями таких проектов, фактически могут быть наемными актерами, не задействованными в процессе управления.

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8. Отсутствие подписанных документов. Согласно украинскому законодательству, заключение финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами соглашения документов в нескольких экземплярах или подписанных посредством электронной цифровой подписи.

9. Настойчивое предложение привлекать друзей. Предложение инвестору привлекать к инвестициям друзей, родственников, знакомых является распространенной практикой скам-проектов. Сомнительные проекты разрабатывают и предлагают детализированную программу получения дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения инвестором в проект новых лиц через, например, подключение средствами своего реферального ключа.

10. Сокрытие права собственности. Отсутствие документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их долю, в которые теоретически инвестирует скам-проект. Отсутствие систематических отчетов по операциям, деятельности, результатам в управлении проектом активами инвестора.

УНН По материалам:

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