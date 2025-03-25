Scam-проекты в Украине: регулятор рассказал, как их выявляют и сколько уже в списке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Scam-проекты в Украине: регулятор рассказал, как их выявляют и сколько уже в списке

Фондовый рынок
62
Scam-проекты в Украине: регулятор рассказал, как их выявляют и сколько уже в списке
Scam-проекты в Украине: регулятор рассказал, как их выявляют и сколько уже в списке
По состоянию на 20 марта в Украине существует более 400 Scam-проектов — мошеннические схемы, цель которых обмануть людей и выманить их деньги или личные данные.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
Scam-проекты — так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательства перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, которые нарушают условия сотрудничества, не платят деньги инвесторам.
В Украине выявлением таких проектов занимается Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая ведет мониторинг деятельности сомнительных инвестиционных проектов, целью которых является завладение средствами граждан Украины путем предоставления представления об инвестировании в различные финансовые активы и деятельности без соответствующих разрешительных документов.
Ведение списка сомнительных инвестиционных проектов осуществляется в пределах полномочий, которые четко определены действующим законодательством о государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков и направленных исключительно на защиту инвесторов.
«Список ведется в рамках разъяснительной работы по защите прав потребителей финансовых услуг, носит рекомендательный характер и призывает граждан более тщательно относиться к анализу рекламных обещаний инвестиционных предложений и консультаций», — сообщили в НКЦБФР.
Читайте также
Недавно Комиссией был сделан очередной важный шаг, направленный на имплементацию стандартов IOSCO в национальное законодательство. Теперь список сомнительных инвестиционных проектов, выявленных в Украине, публикуется на официальном веб-сайте IOSCO в разделе «Investor Alerts Portal». Этот шаг позволяет расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов по всему миру от возможных финансовых мошеннических схем.
По информации НКЦБФР, порядок ведения списка сомнительных инвестиционных проектов, порядок проверки их на соответствие признакам сомнительности и перечень признаков сомнительности инвестиционных проектов утвержден соответствующим приказом, которым утверждено «10 признаков сомнительности инвестиционного проекта»:
1. Большой процент гарантированной доходности. Основным признаком Scam-проектов является предложение сверхприбылей, которые часто в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Некоторые проекты предлагают доходность в 100% и более годовых, в то время как алгоритм использования денег и логика заработка описаны слишком расплывчато.
Читайте также
2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий. Как правило, у проекта нет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг, управлением активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где она привлекает деньги. Иногда инвестору предъявляют «лицензии» зарубежных сомнительных организаций или экзотических стран.
3. Агрессивный маркетинг. Большинство Scam-проектов нуждаются в агрессивной рекламной поддержке. Как правило, рекламная кампания реализуется в сети интернет. Масштабная, яркая, многообещающая, обычно она основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не рациональных доводах. Не должно успокаивать большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и медиаперсон или даже сеть родственных «партнерских» сайтов в других юрисдикциях.
4. Отсутствие физического кабинета. Наличие исключительно онлайн-коммуникации, отсутствие физического офиса в городе или стране, где проект предлагает услуги. Отсутствие идентифицированных сотрудников с профессиональной историей, несущих ответственность за управление средствами инвесторов. Совершение сделок без физического присутствия, личной или электронной подписи и сверки документов. Отсутствие функционального бэкофиса, как-то юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб.
Читайте также
5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций. Отсутствие юридической регистрации лица или проекта в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.
6. Отсутствует аккредитация инвестора. Как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им займы на кабальных условиях.
7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров. Закрытость информации о фактических руководителях проекта, об ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение деятельности проекта. Расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, фигурирующих в рекламных материалах. Отсутствие подтвержденной профессиональной истории таких лиц. Наличие фактов или реализуемых проектов, которые невозможно подтвердить из предыдущей деятельности топ-менеджеров. Публичные лица, которые могут представляться руководителями таких проектов, фактически могут быть наемными актерами, не задействованными в процессе управления.
Читайте также
8. Отсутствие подписанных документов. Согласно украинскому законодательству, заключение финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами соглашения документов в нескольких экземплярах или подписанных посредством электронной цифровой подписи.
9. Настойчивое предложение привлекать друзей. Предложение инвестору привлекать к инвестициям друзей, родственников, знакомых является распространенной практикой скам-проектов. Сомнительные проекты разрабатывают и предлагают детализированную программу получения дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения инвестором в проект новых лиц через, например, подключение средствами своего реферального ключа.
10. Сокрытие права собственности. Отсутствие документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их долю, в которые теоретически инвестирует скам-проект. Отсутствие систематических отчетов по операциям, деятельности, результатам в управлении проектом активами инвестора.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems