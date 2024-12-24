Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины

Фондовый рынок
61
Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины
Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о запрете с 1 января 2025 года вывода ценных бумаг иностранных эмитентов из системы депозитарного учета на период действия военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Таким образом, Комиссия выполняет требования Меморандума об экономической и финансовой политике (MEFP) программы расширенного финансирования (EFF) МВФ.
Читайте также
«Указанные изменения согласованы Национальным банком Украины с целью гармонизации национального валютного законодательства», — добавили в НКЦБФР.

Основные детали решения

Запрещено списание ценных бумаг иностранных эмитентов с системы депозитарного учета, за исключением случаев:
  • проведения корпоративных операций эмитента;
  • приведения в соответствие количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария по данным международных депозитарных учреждений.
«В течение восьми месяцев Комиссия провела множество совещаний в рамках переговорного процесса по МВФ и НБУ для поиска удовлетворительного решения для рынков капитала. Мы приложили много усилий и сегодняшнее решение стало компромиссом, поскольку в повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов на территории Украины», — прокомментировал решение член НКЦБФР Ираклий Барамия.
Пусть ваши сбережения работают на вас. Выбирайте депозит, который будет идеальным под вас:

Выбрать выгодный депозит 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.