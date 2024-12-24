Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины — Finance.ua

Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины Сегодня 12:02 — Фондовый рынок

Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о запрете с 1 января 2025 года вывода ценных бумаг иностранных эмитентов из системы депозитарного учета на период действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Таким образом, Комиссия выполняет требования Меморандума об экономической и финансовой политике (MEFP) программы расширенного финансирования (EFF) МВФ.

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«Указанные изменения согласованы Национальным банком Украины с целью гармонизации национального валютного законодательства», — добавили в НКЦБФР.

Основные детали решения

Запрещено списание ценных бумаг иностранных эмитентов с системы депозитарного учета, за исключением случаев:

проведения корпоративных операций эмитента;

приведения в соответствие количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария по данным международных депозитарных учреждений.

«В течение восьми месяцев Комиссия провела множество совещаний в рамках переговорного процесса по МВФ и НБУ для поиска удовлетворительного решения для рынков капитала. Мы приложили много усилий и сегодняшнее решение стало компромиссом, поскольку в повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов на территории Украины», — прокомментировал решение член НКЦБФР Ираклий Барамия.

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