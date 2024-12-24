Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины — Finance.ua

Условие МВФ: НКЦБФР запретило вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о запрете с 1 января 2025 года вывода ценных бумаг иностранных эмитентов из системы депозитарного учета на период действия военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Таким образом, Комиссия выполняет требования Меморандума об экономической и финансовой политике (MEFP) программы расширенного финансирования (EFF) МВФ.
«Указанные изменения согласованы Национальным банком Украины с целью гармонизации национального валютного законодательства», — добавили в НКЦБФР.
Основные детали решения
Запрещено списание ценных бумаг иностранных эмитентов с системы депозитарного учета, за исключением случаев:
- проведения корпоративных операций эмитента;
- приведения в соответствие количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария по данным международных депозитарных учреждений.
«В течение восьми месяцев Комиссия провела множество совещаний в рамках переговорного процесса по МВФ и НБУ для поиска удовлетворительного решения для рынков капитала. Мы приложили много усилий и сегодняшнее решение стало компромиссом, поскольку в повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов на территории Украины», — прокомментировал решение член НКЦБФР Ираклий Барамия.
Пусть ваши сбережения работают на вас. Выбирайте депозит, который будет идеальным под вас:
Выбрать выгодный депозит 🧐
Поделиться новостью