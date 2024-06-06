НКЦБФР представила платформу для украинского инвестора — Finance.ua

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НКЦБФР представила платформу для украинского инвестора

Фондовый рынок
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НКЦБФР представила платформу для украинского инвестора
НКЦБФР представила платформу для украинского инвестора
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила обновленный проект Внесок. Он направлен на поддержку экономики, украинского инвестора и граждан как во время войны, так и в дальнейшем восстановлении страны.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
«Мы значительно расширили проект Внесок, в котором хотим показать, насколько важна финансовая образованность и своевременное информирование о мошеннических схемах для благополучия наших граждан», — сообщил Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.
В дальнейшем его будут развивать и дополнять.

О сайте

Внесок — это лендинг, где собрана полезная и нужная информация для украинского инвестора, для граждан, интересующихся сферой инвестиций, а также для участников рынков.

Какие направления охватывает проект

«Государственные облигации» — помогают государству противостоять всем вызовам, стоящим перед ним сегодня. Эффективный инструмент, которым может воспользоваться каждый украинец.
«Образованный» дает возможность узнать простым языком о рынках капитала, его составляющих и деятельности участников этого рынка.
«Защита инвесторов» — информация о сомнительных инвестиционных проектах, помощь в защите от мошенничества и советы о том, как начать инвестировать.
Veleten и «Учет долей обществ» — новые технологические продукты на рынках капитала, которые разработал Национальный депозитарий Украины. Призваны защитить права собственности украинских предпринимателей и права миноритарных акционеров.

Справка Finance.ua:

  • если мы хотим во что-то инвестировать, то должны и ориентироваться на наши собственные эмоции. Это важный показатель, но не единственный. Такого мнения придерживается основатель консалтинговой компании SPE-Consulting, СЕО Школы развития SPE, CEO коинвестинговой Платформы инвестиционных решений — Роман Кушнир;
  • представим ситуацию, у вас есть 50 тысяч гривен, которые планируете инвестировать в криптовалюту. Цели понятны — приумножить и сохранить. Но с чего начинать, если вы еще совсем не знакомы с рынком криптовалют? Как сделать такую ​​инвестицию и избежать лишних рисков? Как достичь поставленных целей — рассказываем здесь.

Куда инвестировать 100 тысяч гривен. Актуальные варианты 💰

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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