СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева — Finance.ua

СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева Сегодня 16:15 — Криминал

СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По материалам дела, чиновник причастен к требованию неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.

Фото: ssu.gov.ua

Задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

В обмен на денежное вознаграждение чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

Для коммуникации с руководителем компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.

Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго транша.

Оба задержанных уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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