СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева

Криминал
66
СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева
СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева, Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности разоблачила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По материалам дела, чиновник причастен к требованию неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.
В обмен на денежное вознаграждение чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.
Читайте также
Для коммуникации с руководителем компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.
Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго транша.
Оба задержанных уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Читайте также
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.