СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева — Finance.ua

СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева
Служба безопасности разоблачила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По материалам дела, чиновник причастен к требованию неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.
Задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.
В обмен на денежное вознаграждение чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.
Читайте также
Для коммуникации с руководителем компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.
Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго транша.
Оба задержанных уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Читайте также
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Поделиться новостью