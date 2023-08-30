СБУ разоблачила новые преступления российского олигарха: причастен к поставке украинского сырья в рф — Finance.ua

СБУ разоблачила новые преступления российского олигарха: причастен к поставке украинского сырья в рф Сегодня 16:18 — Криминал

СБУ разоблачила новые преступления российского олигарха: причастен к поставке украинского сырья в рф

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила новые преступления подсанкционного олигарха из россии Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран.

«На бумаге» это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья у ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» из Днепропетровской области. Однако на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в россию.

Такая схема действовала до полномасштабного вторжения россии и приносила организаторам схемы миллионные сверхприбыли посредством неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов.

Таким образом, в течение 2020−2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн.

На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)); 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

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Напомним, что в июне этого года следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по другому эпизоду незаконной деятельности. Тогда подозрение было объявлено по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Тогда украинская спецслужба установила, что Шелков скрыто поставляет украинское титановое сырье в рф для нужд российского военно-промышленного комплекса.

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В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Поскольку фигурант находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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