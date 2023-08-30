СБУ разоблачила новые преступления российского олигарха: причастен к поставке украинского сырья в рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

СБУ разоблачила новые преступления российского олигарха: причастен к поставке украинского сырья в рф

Криминал
73
СБУ разоблачила новые преступления российского олигарха: причастен к поставке украинского сырья в рф
СБУ разоблачила новые преступления российского олигарха: причастен к поставке украинского сырья в рф
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила новые преступления подсанкционного олигарха из россии Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Установлено, что он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран.
«На бумаге» это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья у ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» из Днепропетровской области. Однако на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в россию.
Читайте также
Такая схема действовала до полномасштабного вторжения россии и приносила организаторам схемы миллионные сверхприбыли посредством неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов.
Таким образом, в течение 2020−2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн.
Место для вашей рекламы
На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)); 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Читайте также
Напомним, что в июне этого года следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по другому эпизоду незаконной деятельности. Тогда подозрение было объявлено по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Тогда украинская спецслужба установила, что Шелков скрыто поставляет украинское титановое сырье в рф для нужд российского военно-промышленного комплекса.
Читайте также
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Поскольку фигурант находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.