В Финляндии из-за долгов могут конфисковать арену, принадлежащую российским олигархам — Finance.ua

В Финляндии из-за долгов могут конфисковать арену, принадлежащую российским олигархам Сегодня 19:32 — Мир

В Финляндии из-за долгов могут конфисковать арену, принадлежащую российским олигархам

Власти города Хельсинки, столицы Финляндии, из-за несвоевременной оплаты аренды могут конфисковать одну из крупнейших арен в стране, принадлежащей российским олигархам.

Об этом сообщает Yle

Отмечается, что местные власти не имели права взять под свой контроль акции компании, которая управляет ареной, поскольку арендная плата за участок и налог на недвижимость уплачивались своевременно.

Однако последний взнос в сумме 100 тысяч евро оказался неуплаченным. Арендную плату, как утверждает издание, должна была поступить в середине июля. Следующий платеж должен быть произведен в середине октября. Если деньги не поступят, арену придется конфисковать.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что владельцами арены являются российские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, которые внесены в список санкций из-за войны, развязанной россией в Украине.

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