В Финляндии из-за долгов могут конфисковать арену, принадлежащую российским олигархам — Finance.ua
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В Финляндии из-за долгов могут конфисковать арену, принадлежащую российским олигархам

Мир
18
В Финляндии из-за долгов могут конфисковать арену, принадлежащую российским олигархам
В Финляндии из-за долгов могут конфисковать арену, принадлежащую российским олигархам
Власти города Хельсинки, столицы Финляндии, из-за несвоевременной оплаты аренды могут конфисковать одну из крупнейших арен в стране, принадлежащей российским олигархам.
Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что местные власти не имели права взять под свой контроль акции компании, которая управляет ареной, поскольку арендная плата за участок и налог на недвижимость уплачивались своевременно.
Однако последний взнос в сумме 100 тысяч евро оказался неуплаченным. Арендную плату, как утверждает издание, должна была поступить в середине июля. Следующий платеж должен быть произведен в середине октября. Если деньги не поступят, арену придется конфисковать.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что владельцами арены являются российские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, которые внесены в список санкций из-за войны, развязанной россией в Украине.
По материалам:
РБК-Україна
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