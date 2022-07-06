СБУ разоблачила медицинские компании, которые срывали поставки в военные госпитали — Finance.ua

СБУ разоблачила медицинские компании, которые срывали поставки в военные госпитали
Служба безопасности Украины выявила факты сознательного срыва поставок медицинского оборудования в военные госпитали и учреждения здравоохранения со стороны предприятий, конечным бенефециаром которых является гражданин рф.
Об этом сообщили в СБУ.
В ходе следственных действий выявлено, что более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставке дорогостоящего медоборудования, в течение последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства.
Речь идет как о поставках оборудования, так и о его сервисном обслуживании.
Задокументированная сумма ущерба от такой противоправной деятельности составляет почти 13 млн грн.
Установлено, что россиянин — фактический владелец компаний — и их менеджмент из числа граждан Украины причастны к умышленному невыполнению договоров.
В ходе обысков обнаружены и изъяты: печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время гражданин р ф(заочно) и руководитель одной из компаний-поставщиков уведомлены о подозрении в совершении преступления.
Ведутся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью