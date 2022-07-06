СБУ разоблачила медицинские компании, которые срывали поставки в военные госпитали — Finance.ua

СБУ разоблачила медицинские компании, которые срывали поставки в военные госпитали Сегодня 19:33 — Криминал

Служба безопасности Украины выявила факты сознательного срыва поставок медицинского оборудования в военные госпитали и учреждения здравоохранения со стороны предприятий, конечным бенефециаром которых является гражданин рф.

Об этом сообщили в СБУ.

В ходе следственных действий выявлено, что более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставке дорогостоящего медоборудования, в течение последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства.

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Речь идет как о поставках оборудования, так и о его сервисном обслуживании.

Задокументированная сумма ущерба от такой противоправной деятельности составляет почти 13 млн грн.

Установлено, что россиянин — фактический владелец компаний — и их менеджмент из числа граждан Украины причастны к умышленному невыполнению договоров.

В ходе обысков обнаружены и изъяты: печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время гражданин р ф(заочно) и руководитель одной из компаний-поставщиков уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Ведутся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

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