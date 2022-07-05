Мошенник присвоил 800 тысяч гривен, перевыпуская SIM-карты граждан — Finance.ua

Мошенник присвоил 800 тысяч гривен, перевыпуская SIM-карты граждан Вчера 19:39 — Личные финансы

Мошенническую схему разоблачили сотрудники Управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области совместно со следователями Криворожского управления полиции.

Об этом сообщается в Национальной полиции Украины.

32-летний мужчина перевыпускал абонентские мобильные номера граждан и получал доступ к их финансовым номерам. В дальнейшем злоумышленник заходил в онлайн-банкинг потерпевших и присваивал деньги с их карт.

Правоохранители устанавливают, как фигурант получал сведения, необходимые для перевыпуска SIM-карт, в частности частные контакты, сведения о тарифном плане, остаток на счете, модель телефона и дату активации карты. Также сотрудники полиции устанавливают других участников преступной схемы.

По предварительным данным, мужчина обманул 40 человек почти на 800 тысяч гривен. Дома у правонарушителя полицейские провели обыск и изъяли ноутбук, мобильный телефон и банковские карты

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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