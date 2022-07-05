В Нацбанке предупредили о новой мошеннической схеме с помощью «Новой почты» — Finance.ua

В Нацбанке предупредили о новой мошеннической схеме с помощью «Новой почты» Сегодня 19:39 — Личные финансы

Мошенники придумали очередную схему, с помощью которой выманивают деньги у украинцев. Злоумышленники рассылают гражданам посылки «Новой почтой».

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как работает афера

Схема такова: человеку приходит SMS о том, что на его имя поступила посылка на соответствующее отделение Новой почты. Когда человек обращается на Новую почту для получения посылки, оказывается, чтобы ее получить, нужно оплатить деньги за доставку, присланный товар и услугу за пересылку средств. Стоимость может быть небольшая — до 200 грн.

Так мошенники пытаются заработать, делая ставку на то, что сумма небольшая и что человеку станет интересно узнать содержимое посылки. А там может быть что угодно, например, кусок мыла.

«Будьте осмотрительными! Не давайте возможность мошенникам вас обмануть. Если вы ничего не заказывали и не ожидаете никаких посылок от своих родных, не платите деньги за товар, который вам не нужен», — подчеркнули в НБУ.

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