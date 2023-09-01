СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели — Finance.ua

СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели Сегодня 09:14 — Криминал

СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели, Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители разоблачили украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей для ВСУ по искусственно завышенной стоимости.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене более 77 млн грн.

При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн.

Правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

Во время обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

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В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На данный момент, по инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, и ​​переданы на нужды ВСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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