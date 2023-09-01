СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели — Finance.ua

СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели
Правоохранители разоблачили украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей для ВСУ по искусственно завышенной стоимости.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене более 77 млн грн.
При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн.
Правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.
Во время обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.
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В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
На данный момент, по инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, и переданы на нужды ВСУ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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