СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели — Finance.ua
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СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели

Криминал
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СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели
СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны танковые двигатели, Фото: ssu.gov.ua
Правоохранители разоблачили украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей для ВСУ по искусственно завышенной стоимости.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене более 77 млн грн.
При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн.
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Правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.
Во время обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.
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В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
На данный момент, по инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, и ​​переданы на нужды ВСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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