SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине — Минцифры Сегодня 12:19 — Фондовый рынок

SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине — Минцифры

Украинские компании смогут бесплатно получать поддержку программного обеспечения и облачных сервисов от SAP до конца первого квартала 2024 года. Общая сумма помощи за 2023−2024 годы составит более 65 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«SAP также помогает оцифровывать процессы в Минобороны Украины, поддерживает цифровую устойчивость критической инфраструктуры и помогает производить эффективные медицинские закупки», — отметили в министерстве.

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Кроме того, SAP предоставляет возможность украинским экспортерам бесплатно присоединиться к бизнес-сети SAP Business Network. Это поможет вывести украинские товары на международные рынки и расширить потребительскую сеть.

Отдельный трек работы с Украиной — образование и поддержка стартапов.

«В частности, запустили бесплатные учебные курсы и сертификацию SAP для украинцев, включая университеты. Украинские стартапы были вовлечены в глобальные акселераторы SAP. iO», — добавляют в Минцифры.

В следующем году компания планирует инвестировать около 2 млн евро в локализацию своих продуктов в Украине. В частности, недавно запустили решение SAP ERP для среднего бизнеса GROW with SAP.

Справка Finance.ua:

SAP — один из ведущих мировых производителей программного обеспечения для управления бизнес-процессами. Компания разрабатывает решения, способствующие эффективной обработке данных и информационному потоку между организациями.

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