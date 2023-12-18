SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине — Минцифры — Finance.ua
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SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине — Минцифры

Фондовый рынок
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SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине — Минцифры
SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине — Минцифры
Украинские компании смогут бесплатно получать поддержку программного обеспечения и облачных сервисов от SAP до конца первого квартала 2024 года. Общая сумма помощи за 2023−2024 годы составит более 65 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«SAP также помогает оцифровывать процессы в Минобороны Украины, поддерживает цифровую устойчивость критической инфраструктуры и помогает производить эффективные медицинские закупки», — отметили в министерстве.
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Кроме того, SAP предоставляет возможность украинским экспортерам бесплатно присоединиться к бизнес-сети SAP Business Network. Это поможет вывести украинские товары на международные рынки и расширить потребительскую сеть.
Отдельный трек работы с Украиной — образование и поддержка стартапов.
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«В частности, запустили бесплатные учебные курсы и сертификацию SAP для украинцев, включая университеты. Украинские стартапы были вовлечены в глобальные акселераторы SAP. iO», — добавляют в Минцифры.
В следующем году компания планирует инвестировать около 2 млн евро в локализацию своих продуктов в Украине. В частности, недавно запустили решение SAP ERP для среднего бизнеса GROW with SAP.

Справка Finance.ua:

  • SAP — один из ведущих мировых производителей программного обеспечения для управления бизнес-процессами. Компания разрабатывает решения, способствующие эффективной обработке данных и информационному потоку между организациями.

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По материалам:
Finance.ua
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