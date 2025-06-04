S&P признало дефолт Украины по ВВП-облигациям из-за невыплаты инвесторам — Finance.ua
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S&P признало дефолт Украины по ВВП-облигациям из-за невыплаты инвесторам

Фондовый рынок
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S&P признало дефолт Украины по ВВП-облигациям из-за невыплаты инвесторам
S&P признало дефолт Украины по ВВП-облигациям из-за невыплаты инвесторам
Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг украинских ВВП-облигаций до уровня «D» (дефолт) Все из-за того, что государство не заплатило инвесторам $665 млн, которые должно было перечислить 2 июня 2025 года.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Еще в августе 2024 года Украина ввела мораторий на эти выплаты, объяснив это тем, что нужно провести новую реструктуризацию долга. То есть сейчас государство хочет договориться с инвесторами об изменении условий. В S&P это понимают и отмечают, что не ожидают, что Украина проведет выплаты в льготный 10-дневный период.
«Мы не ожидаем выплаты в течение льготного периода по ценным бумагам, предусмотренного договором, который составляет 10 рабочих дней. Мы так считаем из-за заявлений правительства о том, что оно не осуществит оплату, учитывая мораторий на выплаты по ценным бумагам, пока они не будут реструктуризированы», — отмечают в S&P.
Другие оценки S&P:
  • общий рейтинг Украины по долгу в валюте остается на уровне «SD» (выборочный дефолт);
  • по долгу в гривне — на уровне «CCC», что означает повышенный риск, но еще не дефолт.
Что это значит? Этот шаг подчеркивает финансовое напряжение в стране. Украина планирует и далее договариваться с кредиторами о новых условиях выплат, особенно в условиях войны и ограниченных ресурсов.
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По материалам:
Finance.ua
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