Какую помощь от Кореи получит аэропорт «Борисполь» — Finance.ua

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Какую помощь от Кореи получит аэропорт «Борисполь»

Фондовый рынок
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Какую помощь от Кореи получит аэропорт «Борисполь»
Какую помощь от Кореи получит аэропорт «Борисполь»
Международный аэропорт (МА) «Борисполь» в 2025—2028 годах получит техническую помощь от Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), в том числе и в поставках оборудования информационных систем AODB/AOC.
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Проект финансируется правительством Республики Корея с целью улучшения условий обслуживания пассажиров в аэропорту, а также повышения навигационной безопасности гражданской авиации путем модернизации деятельности и оборудования ГП МА «Борисполь», —
указано в тексте проекта

На сайте KOICA размещено объявление о тендере по поддержке проекта в аэропорту «Борисполь», к участию в котором приглашены, в частности, эксперты по выбору местных поставщиков оборудования AODB (центральная информационная система аэропорта) и AOC (физический или виртуальный центр управления операциями аэропорта). Общая сумма тендера $1,1 млн (1,59 млрд корейских вон). Эксперты привлекаются на время с момента заключения договора до 2028 года.
В проекте стратегии развития гражданской авиации отмечается, что ожидается помощь со стороны аэропортов стран-партнеров посредством безвозмездной передачи на баланс определенных украинских аэропортов транспортных средств и технического оборудования.
Ранее писали, что международный аэропорт «Борисполь» готов возобновить свою работу. Принимать и отправлять пассажирские самолеты могут в течение месяца после открытия воздушного пространства Украины.
«На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет около месяца для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытие воздушного пространства. — Ред.) запустить рейсы из аэропорта «Борисполь», — говорит генеральный директор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский.
Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что лоукостер готов вернуться в Украину после официального завершения войны.
По его словам, на возобновление полетов потребуется от 4 до 6 недель. Ryanair планирует сначала открыть 24 маршрута в и из Киева и Львова. В то же время О’Лири отметил, что в Одессу и Херсон компания летать пока не планирует.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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