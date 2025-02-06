Когда откроют аэропорт «Борисполь»: гендиректор ответил — Finance.ua
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Когда откроют аэропорт «Борисполь»: гендиректор ответил

Казна и Политика
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Когда откроют аэропорт «Борисполь»: гендиректор ответил
Когда откроют аэропорт «Борисполь»: гендиректор ответил
Международный аэропорт «Борисполь» готов возобновить свою работу. Принимать и отправлять пассажирские самолеты смогут в течение месяца после открытия воздушного пространства Украины.
«На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытие воздушного пространства. — Ред.) запустить рейсы из аэропорта «Борисполь», — говорит генеральный директор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский.
По его словам, авиакомпании готовы в кратчайшие сроки возобновить рейсы.
«Они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты для обеспечения выполнения рейсов», — отметил представитель аэропорта.
Он отметил, что авиакомпании смогут за месяц подготовить самолеты для рейсов в Украину.
Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что лоукостер готов вернуться в Украину после официального окончания войны.
По его словам, на возобновление полетов потребуется от 4 до 6 недель. Ryanair планирует сначала открыть 24 маршрута в и из Киева и Львова. В то же время О’Лири отметил, что в Одессу и Херсон компания пока не планирует летать.
По материалам:
УНІАН
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