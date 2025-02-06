Когда откроют аэропорт «Борисполь»: гендиректор ответил — Finance.ua

Когда откроют аэропорт «Борисполь»: гендиректор ответил Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Когда откроют аэропорт «Борисполь»: гендиректор ответил

Международный аэропорт «Борисполь» готов возобновить свою работу. Принимать и отправлять пассажирские самолеты смогут в течение месяца после открытия воздушного пространства Украины.

«На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытие воздушного пространства. — Ред.) запустить рейсы из аэропорта «Борисполь», — говорит генеральный директор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский.

По его словам, авиакомпании готовы в кратчайшие сроки возобновить рейсы.

«Они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты для обеспечения выполнения рейсов», — отметил представитель аэропорта.

Он отметил, что авиакомпании смогут за месяц подготовить самолеты для рейсов в Украину.

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что лоукостер готов вернуться в Украину после официального окончания войны.

По его словам, на возобновление полетов потребуется от 4 до 6 недель. Ryanair планирует сначала открыть 24 маршрута в и из Киева и Львова. В то же время О’Лири отметил, что в Одессу и Херсон компания пока не планирует летать.

УНІАН По материалам:

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