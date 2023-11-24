Образовательную «Мрію» запустят в 2024-м. Минцифры показало интерфейс приложения — Finance.ua
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Образовательную «Мрію» запустят в 2024-м. Минцифры показало интерфейс приложения

Казна и Политика
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Минцифры показало, как будет выглядеть интерфейс образовательного приложения «Мрія». Запуск сервиса переносится на 2024 год.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции Forbes Tech во Львове.
«Мрія» — приложение для анализа и мониторинга успеваемости соискателя образования.
«Когда мы знаем, как ребенок учится, какие оценки получает, по каким предметам развивается, мы можем рекомендовать ребенку новые образовательные траектории», — говорит Федоров.
Запуск сервиса планируется на 2024 год. Хотя в сентябре 2023 года Федоров обещал запустить «Мрію» до конца года для первых нескольких десятков школ.
По состоянию на конец ноября уже разработан mvp продукт. Во время своей презентации на Forbes Tech Федоров показал, как будет выглядеть интерфейс приложения. На первый взгляд «Мрія» визуально напоминает «Дію».
Как будет выглядеть образовательное приложение «Мечта»
Как будет выглядеть образовательное приложение «Мечта», forbes.ua
В начале сентября 2023 года создание «Мрії» анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. «Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, его талантах, на том, что можно очертить как мечту уже сейчас», — сказал он во время очередного обращения.
В 2024 году Министерство цифровой трансформации получит из бюджета 2,5 млрд грн. Это в четыре раза больше, чем в 2023 году. Чуть более 142 млн грн из этой суммы — на «Мрію».
В «Мрії» учащиеся будут получать оценки, видеть фидбек от учителя. Родители — прогресс ребенка, пришел ли он в школу или находится в бомбоубежище, рассказывал Федоров в ходе «Редколлегия. Саммит».
В мире подобный проект еще не реализован на государственном уровне, заверил Федоров. Похожую инициативу разворачивает Южная Корея. «Она приняла стратегию — цифровизацию образования с подобным продуктом», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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