САП уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» — Finance.ua

САП уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» Сегодня 10:15 — Криминал

Специализированная антикоррупционная прокуратура уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств КО «Киевзеленстрой».

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении:

бывшего внештатного советника гендиректора КО;

2 бывших гендиректора КО (в 2016–2018 и 2018-2019 годах);

экс-заместителя гендиректора по коммерческим вопросам;

бывшего начальника и работника одного из отделов объединения;

доверенного лица внештатного советника гендиректора «Киевзеленстроя»;

бывшего исполняющего обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;

директора частного общества;

частного предпринимателя.

Расследование установило, что с 2016 по 2017 год «Киевзеленстрой» провел тендеры на закупку спецтехники. Бывшего внештатного советника гендиректора КО следствие считает организатором коррупционной схемы. Он обеспечил победу в этих тендерах заранее определенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.

Кроме того, часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перевели на счета иностранных компаний, а оттуда — в подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

Напомним, киевские таможенники разоблачили попытку ввоза целого самолета «Cessna» по частям. Согласно товаросопроводительным документам, поданным к таможенному оформлению, из Румынии на территорию Украины грузовым автотранспортом направлялись части бывшего в использовании самолета «Cessna», а именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тысяч евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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