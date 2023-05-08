САП уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

САП уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств «Киевзеленстроя»

Криминал
8
Специализированная антикоррупционная прокуратура уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств КО «Киевзеленстрой».
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении:
  • бывшего внештатного советника гендиректора КО;
  • 2 бывших гендиректора КО (в 2016–2018 и 2018-2019 годах);
  • экс-заместителя гендиректора по коммерческим вопросам;
  • бывшего начальника и работника одного из отделов объединения;
  • доверенного лица внештатного советника гендиректора «Киевзеленстроя»;
  • бывшего исполняющего обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;
  • директора частного общества;
  • частного предпринимателя.
Расследование установило, что с 2016 по 2017 год «Киевзеленстрой» провел тендеры на закупку спецтехники. Бывшего внештатного советника гендиректора КО следствие считает организатором коррупционной схемы. Он обеспечил победу в этих тендерах заранее определенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.
Читайте также
Кроме того, часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перевели на счета иностранных компаний, а оттуда — в подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.
Напомним, киевские таможенники разоблачили попытку ввоза целого самолета «Cessna» по частям. Согласно товаросопроводительным документам, поданным к таможенному оформлению, из Румынии на территорию Украины грузовым автотранспортом направлялись части бывшего в использовании самолета «Cessna», а именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тысяч евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.