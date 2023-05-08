САП уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» — Finance.ua

САП уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств «Киевзеленстроя»
Специализированная антикоррупционная прокуратура уличила 10 человек в хищении 115 млн грн средств КО «Киевзеленстрой».
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении:
- бывшего внештатного советника гендиректора КО;
- 2 бывших гендиректора КО (в 2016–2018 и 2018-2019 годах);
- экс-заместителя гендиректора по коммерческим вопросам;
- бывшего начальника и работника одного из отделов объединения;
- доверенного лица внештатного советника гендиректора «Киевзеленстроя»;
- бывшего исполняющего обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;
- директора частного общества;
- частного предпринимателя.
Расследование установило, что с 2016 по 2017 год «Киевзеленстрой» провел тендеры на закупку спецтехники. Бывшего внештатного советника гендиректора КО следствие считает организатором коррупционной схемы. Он обеспечил победу в этих тендерах заранее определенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.
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Кроме того, часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перевели на счета иностранных компаний, а оттуда — в подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.
Напомним, киевские таможенники разоблачили попытку ввоза целого самолета «Cessna» по частям. Согласно товаросопроводительным документам, поданным к таможенному оформлению, из Румынии на территорию Украины грузовым автотранспортом направлялись части бывшего в использовании самолета «Cessna», а именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тысяч евро.
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