Santana возвращается: китайцы восстанавливают испанский автобренд — Finance.ua

Santana возвращается: китайцы восстанавливают испанский автобренд Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

Santana возвращается: китайцы восстанавливают испанский автобренд

Китайская компания Zhengzhou Nissan — совместное предприятие Nissan и Dongfeng, возродила испанского автопроизводителя Santana. Ожидается, что бренд в скором времени представит плагин-гибридный пикап, а его производство наладят на заводе в Линаресе.

Об этом пишет Autocar.

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Новинка будет позиционироваться как конкурент Ineos Grenadier Quartermaster. Остальные детали пока держат в тайне. Тизерные изображения, опубликованные на сайте компании, свидетельствуют о том, что это будет мощный пикап с высоким клиренсом.

С высокой вероятностью, он будет основан на недавно представленном Nissan Frontier Pro, дебютировавшем на автосалоне в Шанхае. Этот пикап оснащен 1,5-литровой силовой гибридной установкой на 408 л.с., которая обеспечивает до 135 километров на электротяге.

Что известно о компании Santana

Возрожденная компания Santana была основана в 1956 году и стала известна благодаря тому, что с 1958 года наладила производство Land Rover в Испании по лицензии.

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В то же время автомобили собственной разработки начали производить только в 1980 году. В 1985 году компания стала партнером Suzuki и по лицензии производила Samurai, Jimny и Vitara.

С 2007 по 2011 годы Santana производила копию Iveco PS-10 под названием Massif. Однако продажи не оправдали ожиданий, поэтому Iveco разорвала соглашение, фактически уничтожив Santana, поскольку после этого компания объявила о ликвидации.

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