Санкции Китая ударили по американскому производителю дронов, которые использует ВСУ — Finance.ua

Санкции Китая ударили по американскому производителю дронов, которые использует ВСУ Сегодня 11:45

Крупнейший производитель дронов в США компания Skydio, поставляющая БПЛА для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после того, как Китай ввел санкции против компании, запретив китайским группам поставлять ей критически важные компоненты.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Skydio срочно ищет альтернативных поставщиков батарей после решения Пекина.

Читайте также Силы беспилотных систем ВСУ смогут самостоятельно закупать дроны и РЭБ

Производитель дронов обратился за помощью к администрации президента США Джо Байдену. Генеральный директор компании Адам Бри на прошлой неделе встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с чиновниками Белого дома. Американские чиновники обеспокоены тем, что Китай может нарушить американские цепочки поставок и поставки дронов для сбора разведданных Украине.

«Это момент прозрения для индустрии дронов. Если были какие-то сомнения, этот шаг четко показывает, что китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов над нашими. Это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству дронов и углубить зависимость мира от китайских БПЛА» — заметил Бри.

Читайте также Сколько дронов изготовила Украина в 2024 году

Как пишет Financial Times, кризис для Skydio подчеркивает риски для американских компаний, зависящих от поставок из Поднебесной. Санкции Китая, введенные 11 октября, затронули несколько американских компаний, включая Skydio, в ответ на разрешение Вашингтона на продажу ударных дронов Тайваню. Пекин наложил санкции еще до того, как Skydio удалось найти альтернативных поставщиков.

Skydio продает свои дроны корпоративным и государственным клиентам, включая армию США. Она направила в Украину более 1000 дронов для сбора разведданных и рекогносцировки. Дроны также использовались для документирования военных преступлений россии. Skydio заявила, что ее последняя модель X10 стала первым американским дроном, прошедшим украинские тесты на электронную войну, что делает его устойчивым к заглушению, и что Киев заказал тысячи этих дронов.

Читайте также США ввели санкции против Китая и россии за совместное производство дронов «Гарпия»

В последние годы Пекин налагал санкции на несколько американских оборонных компаний, включая Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и Anduril Industries, поставляющих технику Тайваню.

«Хотя сегодня санкции Китая направлены на оборонные и дроновые компании, завтра они почти наверняка распространятся на другие сектора по мере обострения отношений США и Китая. Это только первый звоночек», — прогнозирует Крейг Синглтон из Фонда защиты демократий.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.