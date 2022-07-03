Самый крупный в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов — Finance.ua

Самый крупный в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Самый крупный в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов

Лоукостер Ryanair заявил об отказе от политики дешевых билетов.

Об этом заявил глава Ryanair Майкл О’Лири, сообщает Financial Times

Цены на билеты лоукостера будут подняты с текущего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро. Ryanair будет повышать стоимость перелетов постепенно, и этот процесс займет до пяти лет.

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«Я считаю абсурдным, что всякий раз, когда я лечу в лондонский аэропорт Станстед, поездка на поезде в центр Лондона дороже билета на самолет», — сказал О’Лири.

О’Лири отметил, что основной причиной роста стоимости билетов являются высокие цены на нефть и повышение экологических налогов.

В издании отмечают, что заявление О’Лири свидетельствует о резком изменении политики лоукостера.

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Напомним, Ryanair — крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии с головным офисом в Дублине. Член Европейской ассоциации дешевых авиакомпаний.

Ранее генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О’Лири обещал, что Ryanair станет «первой авиакомпанией, которая вернется в Украину» после российского вторжения, когда это будет безопасно.

25 апреля 2022 в Ryanair заявили, что авиакомпания планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года.

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УНІАН По материалам:

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