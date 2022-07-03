Самый крупный в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый крупный в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов

Фондовый рынок
105
Самый крупный в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
Самый крупный в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
Лоукостер Ryanair заявил об отказе от политики дешевых билетов.
Об этом заявил глава Ryanair Майкл О’Лири, сообщает Financial Times.
Цены на билеты лоукостера будут подняты с текущего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро. Ryanair будет повышать стоимость перелетов постепенно, и этот процесс займет до пяти лет.
Читайте также
«Я считаю абсурдным, что всякий раз, когда я лечу в лондонский аэропорт Станстед, поездка на поезде в центр Лондона дороже билета на самолет», — сказал О’Лири.
О’Лири отметил, что основной причиной роста стоимости билетов являются высокие цены на нефть и повышение экологических налогов.
В издании отмечают, что заявление О’Лири свидетельствует о резком изменении политики лоукостера.
Читайте также
Напомним, Ryanair — крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии с головным офисом в Дублине. Член Европейской ассоциации дешевых авиакомпаний.
Ранее генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О’Лири обещал, что Ryanair станет «первой авиакомпанией, которая вернется в Украину» после российского вторжения, когда это будет безопасно.
Место для вашей рекламы
25 апреля 2022 в Ryanair заявили, что авиакомпания планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года.
Кстати, путешествовать комфортно вам поможет INFOBUS. На сайте компании можно купить билеты в 45 стран. Не нужно посещать кассу и тратить свое время, купить билет можно онлайн за 2 минуты, а с использованием QR кода регистрация на рейс осуществляется в считанные секунды.

Воспользоваться сервисом INFOBUS

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.